«Рома» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в ЛЕ, пропустив на пятой компенсированной минуте

В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы немецкая «Боруссия» из Мёнхенгладбаха на своём поле обыграла итальянскую «Рому» со счётом 2:1.

Победный мяч хозяева забили на пятой компенсированной ко второму тайму минуте — отличился форвард Маркус Тюрам, сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.

В другом матче тура в группе J турецкий «Истанбул Башакшехир» на выезде разгромил австрийский «Вольфсбергер» со счётом 3:0.

Набрав семь очков, футболисты «Истанбул Башакшехир» лидируют в турнирной таблице данного квартета, на два балла опережая «Боруссию» и «Рому». «Вольфсбергер» с четырьмя очками в активе идёт на последнем, четвёртом месте, но сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЕ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.