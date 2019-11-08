«Манчестер Юнайтед» разгромил сербский «Партизан» в Лиге Европы

В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил сербский «Партизан» со счётом 3:0.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд.

Этот успех позволил футболистам МЮ набрать десять очков и сохранить лидерство в турнирной таблице группы L. Второе место в данном квартете с восемью баллами в активе занимает голландский АЗ, «Партизан», набрав четыре очка, идёт третьим, а замыкает турнирную таблицу группы казахстанская «Астана», потерпевшая поражения в каждом из четырёх проведенных поединков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.