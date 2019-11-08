Пять клубов досрочно квалифицировались в плей-офф Лиги Европы

Короткая ссылка
По результатам матчей четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы определились первые пять команд, которые примут участие в розыгрыше плей-офф турнира.
Пять клубов досрочно квалифицировались в плей-офф Лиги Европы
  • Футболисты «Севильи» / @sevillafc
  • Twitter

Ими стали испанские «Севилья» и «Эспаньол», швейцарский «Базель», шотландский «Селтик», а также английский «Манчестер Юнайтед».

Вместе с тем, пять клубов — турецкие «Трабзонспор» и «Бешикташ», норвежский «Русенборг», французский «Ренн», а также казахстанская «Астана», — за два тура до окончания группового раунда ЛЕ утратили даже теоретические шансы на выход в 1/16 финала.

Групповой раунд Лиги Европы завершится 12 декабря 2019 года. По его итогам определятся 32 коллектива, которые продолжат борьбу за трофей в плей-офф.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить