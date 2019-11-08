Пять клубов досрочно квалифицировались в плей-офф Лиги Европы

По результатам матчей четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы определились первые пять команд, которые примут участие в розыгрыше плей-офф турнира.

Ими стали испанские «Севилья» и «Эспаньол», швейцарский «Базель», шотландский «Селтик», а также английский «Манчестер Юнайтед».

Вместе с тем, пять клубов — турецкие «Трабзонспор» и «Бешикташ», норвежский «Русенборг», французский «Ренн», а также казахстанская «Астана», — за два тура до окончания группового раунда ЛЕ утратили даже теоретические шансы на выход в 1/16 финала.

Групповой раунд Лиги Европы завершится 12 декабря 2019 года. По его итогам определятся 32 коллектива, которые продолжат борьбу за трофей в плей-офф.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге Европы.