Победный гол Головина, 34-й хет-трик Месси и уникальное достижение Левандовски: события субботы в европейском футболе

Александр Головин отметился голом в матче Лиги 1 с «Дижоном» и помог «Монако» одержать важную победу. Лионель Месси во встрече с «Сельтой» оформил 34-й хет-трик в карьере в Примере и сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду. А Роберт Левандовски забил 16 мячей в 11 стартовых турах Бундеслиги и побил рекорд Герда Мюллера, державшийся почти 50 лет.

Четвёртая победа «Лестера» подряд и гол Сон Хын Мина после жуткой травмы

В Англии всё увереннее чувствует себя «Лестер» Брендана Роджерса. В субботу команда одержала четвёртую подряд победу в АПЛ (пятую, если учитывать все турниры). Причём повержен оказался лондонский «Арсенал», который не может выиграть в последних четырёх встречах национального первенства.

Главным героем противостояния стал опытнейший Джейми Варди, который сперва завершил комбинацию партнёров точным ударом из пределов штрафной, а затем помог отличиться Джеймсу Мэддисону. Таким образом, форварду удалось выбиться в единоличные лидеры гонки бомбардиров АПЛ, а «Лестер» поднялся на второе место.

Что касается других лондонских топ-команд, то «Челси» в дерби обыграл «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» разошёлся миром с главной сенсацией сезона «Шеффилд Юнайтед». Примечательно, что голом в составе действующего финалиста Лиги чемпионов отметился Сон Хын Мин, чья красная карточка за фол на Андре Гомеше в матче с «Эвертоном» была отменена.

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Достижение Бензема и четыре мяча «Реала»

В Испании уверенных побед добились «Барселона» и «Реал». Мадридцы на выезде не оставили ни малейших шансов скромному «Эйбару» — 4:0. Судьба встречи оказалась решена уже в первые полчаса матча, когда в ворота хозяев влетело три безответных мяча, пусть два из них маститые гости забили с пенальти.

Зато дубль удалось оформить Кариму Бензема. Благодаря этому француз вышел на шестое место по количеству голов за всю историю «Реала» в Примере. На счету нападающего 157 мячей в чемпионате Испании, по этому показателю он обошёл легендарного Ференца Пушкаша.

Два результативных штрафных от Месси и «привоз» в конце первого тайма

«Барселоне» в домашнем матче с «Сельтой» пришлось куда сложнее, однако каталонцы тоже забили в ворота соперника четыре мяча и довели счёт до разгромного — 4:1. Впрочем, если бы не оформивший хет-трик Лионель Месси, сине-гранатовым могло быть ещё труднее.

Первый мяч аргентинец забил с пенальти. А вот в концовке первого тайма он отметился со знаком минус — сфолил на сопернике неподалёку от собственной штрафной, а Лукас Оласа идеально реализовал стандарт и сравнял счёт.

На это Месси ответил сопернику той же монетой и забил сразу два мяча ударами со штрафных — в добавленное к первому тайму время и сразу после перерыва. А уже незадолго до финального свистка точку в матче поставил вышедший на замену Серхио Бускетс, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Что касается Месси, то он с восемью мячами вырвался на второе место в гонке бомбардиров Примеры и сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании. В активе обоих футболистов их значится по 34.

Взлёт «Баварии» после тренерской отставки и дубль Левандовски

В Германии «Бавария» после ухода Роберта Ковача неожиданно легко разгромила дома грозную дортмундскую «Боруссию». Под руководством и. о. главного тренера Ханса Дитера-Флика мюнхенцы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и не оставили оппоненту ни единого шанса.

А главным героем в составе команды вновь стал демонстрирующий чудеса результативности Роберт Левандовски. На этот раз поляк оформил дубль и довёл количество мячей в текущем сезоне Бундеслиги до 16 в 11 матчах. Всего же в 17 играх во всех турнирах форвард отличился 23 раза.

Это помогло Левандовски побить впечатляющий рекорд Герда Мюллера, державшийся почти 50 лет. Роберт стал первым футболистом, которому удалось забить столько в первых 11 турах Бундеслиги. Мюллер в сезоне-1968/69 поразил ворота соперников 15 раз.

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Девять баллов за результативность Вернера в двух матчах и хет-трик Хеннингса

Чудеса результативности демонстрирует и нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер. В выездном матче с «Гертой», который закончился победой соперника «Зенита» (4:2), форвард оформил дубль и отдал результативную передачу. Теперь в последних двух играх Бундеслиги на его счету значатся по-настоящему фантастические девять баллов за результативность (5 + 4). С 11 голами Вернер уверенно держится на втором месте в гонке бомбардиров турнира, уступая лишь Левандовски.

На третье же с восемью точными ударами вырвался 32-летний нападающий скромной «Фортуны» Роувен Хеннингс. В сверхрезультативном матче с «Шальке» (3:3) он отличился трижды и впервые в карьере оформил хет-трик в Бундеслиге.

Тяжёлая победа «Интера» и чудо-гол Бареллы

В итальянской Серии А крайне непростую победу одержал сражающийся за золото с «Ювентусом» «Интер». «Нерадзурри» пришлось серьёзно помучиться с не хватающей звёзд с неба «Вероной». После первого тайма подопечные Антонио Конте вовсе уступали — 0:1. Единственный мяч гости забили с пенальти.

Однако после перерыва сравнять счёт удалось Матиасу Весино. А на 83-й минуте фантастический мяч забил Николо Барелла. Итальянец сместился в центр с левого фланга и отправил снаряд точно в дальнюю девятку. Взятие ворот хозяева праздновали так, будто уже выиграли чемпионат Италии, а сам автор гола на радостях сорвал с себя футболку, за что получил жёлтую карточку.

Третий гол Головина во Франции и важный успех «Монако»

Российских любителей футбола куда больше порадовал долгожданный гол Александра Головина. Точный удар полузащитника оказался единственным в матче с «Дижоном» и помог команде одержать важнейшую победу.

Отличиться Александру удалось в самом конце первого тайма. После передачи от Ислама Слимани Головин на линии штрафной принял мяч грудью, обработал и точно пробил в дальний угол. Этот гол стал для россиянина третьим в Лиге 1 в текущем сезоне. А по количеству баллов за результативность (3 + 2) он уступает в команде только Слимани и Виссаму Бен-Йеддеру.

«Здесь нужно отметить Слимани, который здорово и своевременно отдал мне передачу в касание. Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но ещё раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил — отлично, но самое главное, что мы одержали победу и набрали три очка. Во втором тайме должны были забивать второй мяч, чтобы избежать нервной концовки. Моменты у нас для этого были. Однако главное — всё закончилось хорошо и удалось довести дело до победы», — приводит слова Головина «Чемпионат».

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Третье поражение Слуцкого подряд и дубль юного шведа

А вот «чёрная серия» «Витесса» Леонида Слуцкого в чемпионате Нидерландов, к сожалению, продолжается. Вслед за поражениями от «Ден Хаага» и «Эммена» арнемцы проиграли ещё и «Гронигену». Победу сопернику принёс дубль полузащитника молодёжной сборной Швеции Йоэля Асоро, который лишь второй раз в сезоне появился на поле с первых минут. «Витесс» смог ответить на это только седьмым голом Брайана Линссена в сезоне.

Впрочем, несмотря на серию из трёх поражений, команда пока остаётся в первой пятёрке. Слуцкий же может лишь признать, что вверенный ему коллектив переживает кризис.

«Это самый сложный период для меня в качестве тренера «Витесса». В Нидерландах я ещё не проигрывал три матча подряд. Это очень больно. Сейчас мы должны оставаться вместе как единая команда. И да, нам нужно что-то менять. Если посмотреть на результаты, то сейчас мы переживаем кризис. Если же смотреть на качество игры, мы провели только один очень плохой матч. Это случилось во встрече с «Эмменом». Сегодня вечером во втором тайме вы снова увидели другой «Витесс», но было уже слишком поздно», — цитирует тренера Omroep Gelderland.