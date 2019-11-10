Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

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«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
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Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принёс гол Александра Головина, забившего на 42-й минуте. Для российского хавбека это третий гол в нынешнем розыгрыше Лиги 1. В его активе также две результативные передачи.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Бордо», а «Дижон» на своём поле примет «Ренн».

Ранее сообщалось, что ПСЖ победил «Брест» в матче Лиги 1 благодаря голу на 85-й минуте.

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