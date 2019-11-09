«Реал» на выезде разгромил «Эйбар», Бензема оформил дубль

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Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Эйбаром» в матче 13-го тура испанской Примеры.
«Реал» на выезде разгромил «Эйбар», Бензема оформил дубль
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Встреча, прошедшая на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Реала» забили Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый, Федерико Вальверде и Карим Бензема, отличившийся дважды — в том числе с пенальти.

В следующем туре «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Реал Сосьедад», а «Эйбар» на своём поле сыграет с «Алавесом».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева победила «Гранаду» в матче Примеры.

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