Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси, реализовав пенальти и дважды забив со штрафных. Ещё один гол в активе Серхио Бускетса.

«Сельта», потерпевшая пятое поражение к ряду, ответила голом Лукаса Оласа.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Леганесом», а «Сельта» в гостях встретится с «Вильярреалом».

Ранее сообщалось, что «Реал» на выезде разгромил «Эйбар».