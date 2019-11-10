Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси, реализовав пенальти и дважды забив со штрафных. Ещё один гол в активе Серхио Бускетса.
«Сельта», потерпевшая пятое поражение к ряду, ответила голом Лукаса Оласа.
В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Леганесом», а «Сельта» в гостях встретится с «Вильярреалом».
Ранее сообщалось, что «Реал» на выезде разгромил «Эйбар».