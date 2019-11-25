Дебют Моуринью, победа «Манчестер Сити» над «Челси», неудачи Слуцкого и Головина: итоги выходных в европейском футболе

Жозе Моуринью с победы дебютировал на посту главного тренера «Тоттенхэма», а Гарри Кейн вышел на третье место среди бомбардиров в истории команды. «Манчестер Сити» в принципиальном матче обыграл «Челси», а «Ливерпуль» вырвал три очка в концовке встречи с «Кристал Пэлас». «Ювентус» без Криштиану Роналду взял верх над «Аталантой», а «Интер» повторил клубное достижение 68-летней давности. «Монако» с Александром Головиным уступил «Бордо», а «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого потерпел четвёртое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.

Триумф Моуринью

Одним из главных событий 13-го тура АПЛ стало возвращение на тренерский мостик Жозе Моуринью. В последние несколько недель он рассматривался в качестве кандидата на пост наставника «Арсенала» и «Баварии», но в итоге принял под своё руководство «Тоттенхэм». Дебютный матч с «Вест Хэмом» получился довольно удачным. «Шпоры» одержали победу и за одну встречу набрали столько же очков, сколько за последние 12 выездных игр в чемпионате Англии под руководством Маурисио Почеттино.

Некоторое время «Тоттенхэм» осваивался на «Олимпийском стадионе», а затем выдал спурт с 36-й по 49-ю минуту. Сон Хын Мин, Лукас Моура и Гарри Кейн по разу огорчили Роберто Хименеса и предопределили исход матча. Причём если кореец с 19 голами держит за собой статус лучшего бомбардира коллектива в 2019 году, то англичанин стал третьим самым результативным игроком в истории клуба. Теперь на его счету 175 мячей, больше лишь у Бобби Смита (208) и Джимми Гривза (266).

Стоит признать, что в оставшееся время гости немного ослабили хватку и позволили визави сократить отставание до минимального. Сначала отличился Майкл Антонио, а на шестой компенсированной минуте почин партнёра поддержал Анджело Огбонна. Но это не помешало Моуринью в девятый раз в карьере обыграть «Вест Хэм» и в седьмой раз подряд с победы начать карьеру на новом месте. В последний раз португалец уступал в стартовой игре за новую команду в 2000 году.

Успехи «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Центральный матч тура состоялся на стадионе «Этихад», где «Манчестер Сити» взял верх над «Челси». И это учитывая тот факт, что «аристократы» традиционно — один из самых неудобных соперников для подопечных Пепа Гвардиолы. В пассиве испанца значится четыре поражения от синих, а чаще его команды уступали лишь «Ливерпулю».

Поначалу сложилось ощущение, что «Челси» по силам взять верх над действующим чемпионом Англии. Уже в середине тайма Н'Голо Канте элегантно завершил выход один на один с Эдерсоном и вывел гостей вперёд. Однако в течение следующих 16 минут хозяева ответили дважды. Сначала отличился Кевин Де Брёйне, а окончательный счёт установил Рияд Марез. В нынешнем сезоне алжирец 11 раз выходил на поле с первых минут и регулярно благодарил за это тренера — четыре гола и шесть результативных передач.

Однако этот успех не позволил «горожанам» сократить отставание от главного конкурента в чемпионской гонке. «Ливерпуль» вновь продемонстрировал, что способен не только выигрывать на кураже, но выгрызать победу зубами. Именно это подопечные Юргена Клоппа сделали в выездной дуэли с «Кристал Пэлас».

Все голы пришлись на второй тайм и это при том, что на 44-й минуте мяч побывал в сетке ворот Алисона Бекера. Джеймс Томкинс отличился после розыгрыша углового, но система VAR помогла разглядеть нарушение правил. За секунду до точного удара на Деяне Ловрене были нарушены правила. На перерыв спортсмены ушли при равном счёте, а уже пять минут спустя на авансцену вышел Садио Мане. Сенегалец оказался расторопнее всех в штрафной и стал третьим футболистом в истории красных, забивавших одной из команд АПЛ в пяти матчах подряд. До него подобное удавалось Майклу Оуэну в играх с «Ньюкаслом» и Луису Суаресу в поединках с «Норвичем».

Основные события развернулись в концовке матча. Сначала Вильфрид Заа прервал 1245-минутное голевое молчание и отличился впервые за 14 последних матчей лиги, а спустя три минуты забил Роберто Фирмино. Гол бразильца помог «Ливерпулю» победить и продлить беспроигрышную серию в АПЛ до 30 встреч. Дольше не уступали лишь «Челси» в 2005-м (40) и «Арсенал» в 2004-м (49).

Камбэк «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы вновь потрепали нервы своим поклонникам. К 52-й минуте подопечные Оле Гуннара Сульшера уступали «Шеффилду» с разницей в два мяча и имели в активе лишь один удар в сторону ворот противника. Тем не менее, они сумели переломить ход встречи. Всего семь минут понадобилось гостям, чтобы не только восстановить паритет, но и выйти вперёд. Причём голами отметились три футболиста моложе 22 лет — Брендон Уильямс, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд, В последний раз подобное случалось в далёком 1996 году.

Что касается Гринвуда, то он и вовсе стал третьим самым молодым «красным дьяволом», отличившимся в АПЛ. На момент противостояния с «Шеффилдом» ему исполнилось 18 лет 54 дня. В более юном возрасте забивали лишь Дэнни Уэлбек (17 лет 355 дней) и Федерико Македа (17 лет 226 дней).

Однако «МЮ» в очередной раз не хватило опыта, чтобы удержать победный счёт. На последней минуте основного времени защитники гостей позволили соперникам сделать из себя посмешище, а лично Оливеру Макбарни — в третий раз пробить Давида де Хеа.

Сенсационное поражение лидера Бундеслиги и неудержимость «Лейпцига»

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха неудачно съездила в столицу Германии, где уступила «Униону». «Жеребята» не смогли огорчить Рафала Гилкевича и дважды пропустили сами. На 15-й минуте Энтони Уджа завершил блестящую контратаку хозяев, а на первой компенсированной минуте его примеру последовал Себастьян Андерссон. Таким образом, дебютант Бундеслиги второй раз за сезон обыграл действующего лидера первенства, повторив достижение «Майнца» 14-летней давности. Примечательно, что тогда «карнавальников» возглавлял Юрген Клопп.

«Бавария» второй тур подряд победила со счётом 4:0, на этот раз не оставив шансов «Фортуне», а соперники российских команд в Лиге чемпионов вновь не уступили в своих матчах. Но если «Лейпциг» легко разобрался с аутсайдером чемпионата «Кёльном», то «Байер» поделил очки с «Фрайбургом».

Подопечные Кристина Штрайха хорошо смотрятся в нынешнем сезоне и по праву занимают четвёртое место в турнирной таблице. Уже на пятой минуте гости здорово разыграли угловой, а Лукас Хёлер забил третий мяч в сезоне. Правда, удержать преимущество не удалось. Мусса Диаби дальним ударом прошил сетку и принёс «Байеру» ничью.

Как и противники «Локомотива», оппоненты «Зенита» играли на своём поле и уже к концу первого тайма вели со счётом 3:1. В течение 15 минут отличились Тимо Вернер, Эмиль Форсберг и Конрад Лаймер, причём первый из них таким образом отметил свой 200-й матч в Бундеслиге. У гостей голом престижа отметился Рафаэль Кцихос.

Впоследствии Форсберг записал на свой счёт дубль и установил окончательный результат на табло. «Лейпциг» одержал пятую победу подряд во всех турнирах с общей разницей голов 24:4.

Осечка «Атлетико» и лидерство «Барселоны» и «Реала»

Соперник «Локомотива по групповому этапу ЛЧ продолжает испытывать серьёзные проблемы с игрой. На этот раз подопечные Диего Симеоне не смогли обыграть дебютанта Примеры «Гранаду» и опустились на четвёртое место в турнирной таблице. При этом их отставание лидеров выросло до трёх очков, и это с учётом того, что «Барселона» и «Реал» имеют матч в запасе.

В первом тайме «Атлетико» в 11-й раз в сезоне не позволил сопернику отличиться и сравнялся по этому показателю с ПСЖ, «Лиллем» и «Ренном». На исходе часа гости и вовсе вышли вперёд благодаря точному удару Ренана Лоди, но уже спустя семь минут дрогнули. Херман Санчес замкнул подачу с углового и позволил «Гранаде» не только сравняться с «Барселоной» по числу голов со стандартов (обе — по 10), но и выйти в лидеры первенства по числу удачных корнеров (пять).

«Барселона» хоть и уступала в счёте на протяжении 41 минуты, но всё же добилась успеха в противостоянии с «Леганесом». На точный удар Юссефа Эн-Несири каталонцы ответили мячами Луиса Суареса и Артуро Видаля. Чилиец записал на свой счёт четвёртый гол в сезоне, а уругваец продлил успешную серию выступлений на стадионе «Бутарке». За карьеру он четыре раза посещал арену и трижды покидал её с баллом в графе «результативность».

Мадридский «Реал» также некоторое время находился в роли догоняющего, но в итоге сломил сопротивление «Реала Сосьедад». По голу на свой счёт записали Карим Бензема, Федерико Вальверде и Лука Модрич, а для хорвата встреча стала знаковой. Он отметился двумя результативными передачами, чего ему ранее никогда не удавалось в играх за королевский клуб.

Что касается остальных, то они также не обошлись без достижений. Так, Вальверде вышел на второе место в лиге по числу голов после ударов из-за пределов штрафной, а Бензема стал третьим лучшим бомбардиром в топ-5 европейских лиг в 2019 году. На данный момент на его счету 25 забитых мячей (столько же у Килиана Мбаппе), а больше лишь у Роберта Левандовски (28) и Лионеля Месси (29).

Победа «Ювентуса» без Роналду и достижение «Интера»

Чемпион Италии столкнулся с тяжёлым сопротивлением в ходе визита в Бергамо. Подопечные Маурицио Сарри чудом не пропустили на 17-й минуте с пенальти, но во втором тайме их соперники всё же добились своего. Робин Гозенс вывел «Аталанту» вперёд и дал повод задуматься о сенсации. К этому располагал и тот факт, что в этой встрече «Ювентус» не мог рассчитывать на своего лидера Криштиану Роналду, который восстанавливается от травмы.

Но в составе «бьянконери» нашёлся другой герой. Гонсало Игуаин отметился дублем впервые с февраля и обеспечил команде победу. На 92-й минуте Пауло Дибала укрепил преимущество «старой синьоры», как и Вернер, достойно отметив свой 200-й матч в чемпионате.

В турнирной таблице в спину «Ювентусу» дышит «Интер». Дружина Антонио Конте не оставила шансов «Торино» и продлила беспроигрышную серию до шести встреч. Лаутаро Мартинес в восьмой раз отличился в первые 30 минут матча, а в оставшееся время все точки над «i» расставили Стефан де Врей и Ромелу Лукаку. Бельгиец отметился десятью мячами в 13 первых играх за «нерадзурри», повторив результат Стефано Найерса в сезоне-1948/49.

«Интер» одержал 11-ю победу в 13 турах Серии А. За всю истории миланский коллектив ни разу не демонстрировал более успешного старта, лишь раз взяв подобный темп. Это произошло 68 лет назад.

Успех «Лиона» и неудача Головина

«Пари Сен-Жермен» взял верх над «Лиллем» и упрочил лидерство в чемпионате Франции. Хозяева отправили в ворота Мика Меньяна два безответных гола, а автором первого из них стал Мауро Икарди. Примечателен тот факт, что аргентинец до этого всего трижды коснулся мяча. Позднее своё имя на табло зажёг Анхель Ди Мария, во втором туре кряду выступивший в роли голеадора, а не ассистента.

Будущий соперник «Зенита» в Лиге чемпионов, «Лион», в напряжённой встрече взял верх над «Ниццей». Уже к 28-й минуте подопечные Руди Гарсии вели с разницей в два мяча, но спустя шесть минут остались вдесятером. Вторую жёлтую карточку получил Фернандо Марсал, чем сильно подвёл партнёров. Усилиями Каспера Дольберга гости отквитали один гол ближе к концу матча, но на большее их не хватило. Вскоре Патрик Бюрнер также был изгнан с поля, после чего атакующий порыв гостей заметно сник.

Что касается «Монако», то команда продолжает чередовать успешные встречи с неудачными. После победы над «Дижоном» коллектив Александра Головина пожаловал в гости к «Бордо» и потерпел поражение. Монегаски вышли вперёд уже на 15-й минуте, но вновь не смогли сохранить победный счёт. Сначала Пабло отквитал один мяч, а в середине второго тайма Николя де Превиль реализовал 11-метровый за игру рукой автора единственного гола гостей Ислама Слимани.

Четвёртое подряд поражение Слуцкого

«Витесс» продолжает переживать не лучшие времена. Коллектив под руководством Леонида Слуцкого продлил свою безвыигрышную серию до четырёх матчей. На этот раз в роли обидчика выступил крепкий середняк голландской Эредивизи — роттердамская «Спарта».

«Витесс» проиграл со счётом 0:2, а оба мяча были пропущены при полном попустительстве защитников. Сначала они позволили Юргену Матею беспрепятственно пробить после розыгрыша углового, а затем пропустили рывок Бриана Сметса. Коллектив Слуцкого опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и имеет равное количество очков с «Виллем II» и «Утрехтом».