«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

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По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
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Матч, проходивший на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, завершился со счётом 3:3.

Счёт открыл игрок хозяев Джон Флек. В начале второго тайма его одноклубник Ли Муссе удвоил преимущество «Шеффилда». У «Манчестер Юнайтед» с 72-й по 79-ю минуту матча отличились Брендон Уильямс, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. В компенсированное время ко второму тайму Оливер Макбарни установил окончательный счёт в матче.

«Манчестер Юнайтед» занимает девятую строчку в АПЛ, имея 16 очков. «Шеффилд Юнайтед» находится на шестой позиции с 17-ю очками.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ.

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