«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1

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«Монако» потерпел поражение от «Бордо» в матче 14-го тура французской Лиги 1.
«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Бордо, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Монако» забило первым. На 15-й минуте отличился Ислам Слимани, который на 67-й минуте был удалён с поля за перебор жёлтых карточек.

Победу «Бордо» принесли голы Пабло и Николя де Превиля, забивших на 29-й и 69-й минутах.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

В следующем туре «Монако» на своём поле примет «Пари Сен-Жермен», а «Бордо» на выезде сыграет с «Реймсом».

Ранее сообщалось, что Александр Самедов рассказал о важности Головина для сборной России.

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