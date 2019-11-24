«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1
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Встреча, прошедшая в Бордо, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Монако» забило первым. На 15-й минуте отличился Ислам Слимани, который на 67-й минуте был удалён с поля за перебор жёлтых карточек.
Победу «Бордо» принесли голы Пабло и Николя де Превиля, забивших на 29-й и 69-й минутах.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
В следующем туре «Монако» на своём поле примет «Пари Сен-Жермен», а «Бордо» на выезде сыграет с «Реймсом».
Ранее сообщалось, что Александр Самедов рассказал о важности Головина для сборной России.