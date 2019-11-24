«Монако» с Головиным проиграл «Бордо» в матче Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от «Бордо» в матче 14-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Бордо, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Монако» забило первым. На 15-й минуте отличился Ислам Слимани, который на 67-й минуте был удалён с поля за перебор жёлтых карточек.

Победу «Бордо» принесли голы Пабло и Николя де Превиля, забивших на 29-й и 69-й минутах.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

В следующем туре «Монако» на своём поле примет «Пари Сен-Жермен», а «Бордо» на выезде сыграет с «Реймсом».

Ранее сообщалось, что Александр Самедов рассказал о важности Головина для сборной России.