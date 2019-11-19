Самедов рассказал о важности Головина для сборной России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о важности для национальной команды футболиста «Монако» Александра Головина.

«Саша — это бесспорный лидер и мозг команды. Когда он не может играть — это становится огромной потерей для сборной. В принципе, любого игрока заменить можно, но Головин — это уровень и класс, который делает разницу. Сборная России с ним и без него — это не одно и то же», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

В отборе к чемпионату Европы — 2020 Головин сыграл семь матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Самедов побывал на матче НХЛ и сфотографировался с Артемием Панариным.