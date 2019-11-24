«Витесс» Слуцкого потерпел четвёртое подряд поражение в Эредивизи

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от роттердамской «Спарты» в матче 14-го тура голландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Спарте» принесли голы Юргена Матея и Бриана Сметса.

В 15-м туре «Витесс», потерпевший четвёртое поражение подряд и занимающий пятое место в турнирной таблице Эредивизи, на выезде сыграет с «Херенвеном», а «Спарта» в Тилбурге сыграет с местным «Виллем II».

Ранее Слуцкий заявил, что в настоящее время у него самый сложный период работы в «Витессе».