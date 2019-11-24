«Витесс» Слуцкого потерпел четвёртое подряд поражение в Эредивизи
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Спарте» принесли голы Юргена Матея и Бриана Сметса.
В 15-м туре «Витесс», потерпевший четвёртое поражение подряд и занимающий пятое место в турнирной таблице Эредивизи, на выезде сыграет с «Херенвеном», а «Спарта» в Тилбурге сыграет с местным «Виллем II».
Ранее Слуцкий заявил, что в настоящее время у него самый сложный период работы в «Витессе».