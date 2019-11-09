Слуцкий считает, что на данный момент у него самый сложный период работы в «Витессе»

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Главный тренер «Витесса», российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от «Гронингена» в 13-м туре чемпионата Нидерландов по футболу.
Слуцкий считает, что на данный момент у него самый сложный период работы в «Витессе»
  • Reuters

«Это самый сложный период для меня как тренера «Витесса». Я ещё не проигрывал три матча подряд здесь. Это очень больно. Сейчас мы должны оставаться вместе как команда», — цитирует тренера Omroep Gelderland.

По его словам, в команде необходимо что-то менять, так как она испытывает некий кризис. При этом он отметил, что по качеству игры «Витесс» провёл только один плохой матч.

«Это случилось во встрече с «Эмменом». Сегодня вечером во втором тайме вы снова увидели другой «Витесс», но было уже слишком поздно», — сказал Слуцкий.

Ранее «Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в матче 13-го тура Эредивизи.

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