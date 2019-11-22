Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу «Локомотиву» принёс дубль Гжегожа Крыховяка, отличившегося на 29-й и 55-й минутах, а также автогол Адесойе Ойеволе, срезавшего мяч в свои ворота на 33-й минуте.
«Тамбов» ответил голами Владимира Обухова и Михаила Костюкова, забивших на 39-й и 47-й минутах.
Таким образом, «Локомотив» прервал серию из трёх безвыигрышных матчей, а «Тамбов» не сумел продлить трёхматчевую победную серию.
Ранее сообщалось, что глава РФС провёл встречу с руководителями клубов РПЛ.