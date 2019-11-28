«Пусть кто-то лает, вякает — делаю своё дело»: что говорил Дзюба и другие футболисты после матча «Зенит» — «Лион» в ЛЧ

В первом тайме «Зенит» играл лучше «Лиона», но в начале второго слишком глубоко сел в оборону. Об этом после матча заявил главный тренер хозяев Сергей Семак. Он также восхитился игрой голкипера Михаила Кержакова, но при этом более сдержано оценил выступление Артёма Дзюбы. Сам форвард также похвалил стража ворот и заверил, что не обращает внимания на ситуацию с болельщиками. Наставник гостей Руди Гарсия выразил мнение, что его подопечные действовали слишком стереотипно в концовке, но подчеркнул, что судьи невиновны в поражении коллектива.

«Кержаков действовал прекрасно»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» добился необходимого результата и обыграл «Лион». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев, что позволило им выйти на второе место в турнирной таблице. На данный момент в активе обоих коллективов по семь очков, но российский имеет преимущество по личным встречам.

На пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выразил удовлетворение результатом, но отметил, что во втором тайме его подопечные стали действовать менее активно.

«Рады, что победили. До последнего тура остаёмся в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В первом тайме мы были лучше, в начале второго сели немного низко. Хорошо, что забили до перерыва. У соперника индивидуально сильные исполнители. Нам пришлось тяжело», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Наставник объяснил изменение тактической схемы тем фактом, что у команды «не было желания играть в три центральных защитника», как это было во второй встрече с «Лейпцигом». Кроме того, он высоко оценил действия голкипера Михаила Кержакова, неоднократно выручавшего партнёров.

«Миша сыграл хорошо. Он защищает цвета одной из лучших команд чемпионата. Выше уже некуда. Что касается его выступления за национальную сборную, то это решение её главного тренера. Кержаков действовал прекрасно — карьерой и трудом заслужил место в основе», — заявил Семак.

При этом наставник довольно сдержанно ответил на вопрос, радует ли его наличие в составе такого футболиста, как Артём Дзюба. И это при том, что именно форвард стал автором первого гола команды, в четвёртый раз в карьере поразив ворота «Лиона».

«Радуюсь, что у нас есть такая команда. А один игрок в поле не воин. Артём выступил замечательно, как и другие футболисты», — объяснил Семак.

Специалист выразил сожаление, что в заключительном матче группового этапа «Зениту» не помогут Далер Кузяев и Ярослав Ракицкий. Оба не смогут сыграть с «Бенфикой» из-за перебора жёлтых карточек.

«Это большие потери, можно было обойтись без этого. Все карточки, полученные Ракицким, не грубые и совсем не обязательные», — заключил Семак.

Лидер «Зенита» Артём Дзюба рассказал, за счёт чего сине-бело-голубые добились победы и признался, что был расстроен поражением «Локомотива» от «Байера». Эта неудача стала для железнодорожников четвёртой на групповом этапе и перечеркнула их шансы на продолжение выступления в весенней стадии еврокубков.

«Победили за счёт характера, единого коллектива. Сражались, возможно, при не самой качественной игре, но сегодня никто не выпал. Защитники — умнички. На мой взгляд, соперники ничего не создали, за исключением удара Дембеле во втором тайме. И Миша Кержаков всё снял вверху. Сегодня было важно победить. В Лиге чемпионов всегда трудно», — сказал Дзюба в эфире «Зенит-ТВ».

Кроме того, форвард «Зенита» высказался о ситуации с болельщиками, отметив, что не испытывал давления из-за муссирования данной темы в прессе.

«У меня всё нормально. Не понимаю, откуда всё берётся. Просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает — делаю своё дело. Буду отвечать на поле. Заметьте, нигде ничего не комментирую. Кто-то там всё раздувает. Не собираюсь каждому ходить, что-то доказывать, объяснять. Время придёт», — заключил Дзюба.

Вратарь Михаил Кержаков, в свою очередь, признался, что до последнего момента оставался бдительным, даже когда преимущество «Зенита» выросло до двух мячей.

«В голове сидел матч «Реал» — ПСЖ. Мадридцы вели 2:0, а потом пропустили. Так что надо было сохранить концентрацию до финального свистка. Для нас было не так важно, как будет выглядеть «Лион». Отталкивались от себя. Самый напряжённый момент? Начало второго тайма, у противника получился своеобразный навал, но мы этого ждали. В эти 10 — 15 минут важно было не пропустить. У французов классные футболисты, они бросили вперёд все силы», — сказал вратарь.

Магомед Оздоев отдал дань уважения оппоненту, но отметил, что его партнёры были готовы к тактическим новшествам, предложенным Руди Гарсией. Французский специалист возглавил коллектив 20 октября, сменив на этом посту Сильвиньо.

«Игроки остались те же. Так что изменения произошли лишь в тактическом плане. Тренерский штаб показал. Мы были информированы», — ответил Оздоев.

При этом хавбек рассказал, почему забивает преимущественно из-за пределов штрафной и признался, каково это — отличиться на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.

«Чаще оказываюсь у пределов штрафной, чем в ней самой. После подач и скидок мне всегда нужно быть на подборе, приходится завершать. Ощущения великолепные. Пока только в еврокубках забивал на «Газпром Арене». Нужно изменить что-то и начать делать это и в национальном чемпионате», — добавил хавбек.

Защитник Дуглас Сантос выразил мнение, что напряжённая дуэль с «Лионом» не помешает «Зениту» восстановиться к дерби двух столиц.

«Впереди всего три дня. Мы должны начать отдыхать прямо сейчас. Хорошо подкрепиться, перевести дух и настроиться на встречу со «Спартаком», которая будет для нас суперважной», — заявил Сантос.

«Проиграли не из-за арбитров»

В стане соперника ожидаемо царила менее позитивная атмосфера, ведь это поражение серьёзно осложнило им задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь «Лиону» необходимо брать верх над лидером квартета «Лейпцигом» и надеяться, что «Зенит» оступится в дуэли с «Бенфикой». В результате, общаться со СМИ пришёл лишь наставник Руди Гарсия, в то время как спортсмены проигнорировали журналистов.

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«Надо было лучше играть и побеждать, чтобы уже сейчас решать все вопросы о выходе в следующий этап. Хотя бы увозить отсюда ничью. Мы ожидали, что оппонент будет плотно действовать в защите, быстро переходить в контратаки. В первом тайме нам не хватило хладнокровия, во втором 15 минут мы смотрелись хорошо, а потом — слишком стереотипно», — признался наставник «ткачей».

Он не согласился с тем, что его подопечным стоило сделать ставку на контратаки, а также воздержался от комментариев по эпизоду с первым голом «Зенита». В ходе розыгрыша углового Сердар Азмун толкнул в спину Фернандо Марсала, но арбитр не отреагировал на действия иранца, так как тот фактически не принимал участия в атаке.

«Мы оба раза пропустили, когда прижались к своим воротам. Нам надо было играть выше и плотнее действовать в прессинге. Что касается гола, то нет никаких комментариев, мы доверяем судьям и не обсуждаем их решения. Мы проиграли не из-за арбитров», — заключил специалист.