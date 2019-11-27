Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом»

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» прокомментировал победу над французским «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Рады, что победили. До последнего тура остаёмся в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В первом тайме мы играли лучше, немного сели низко в начале второго тайма. Хорошо, что забили до перерыва. У соперника хорошие индивидуальные исполнители, нам пришлось тяжело», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что французский коллектив начал действовать более агрессивно во втором тайме, из-за чего «Зенит» не мог покинуть свою половину поля и зацепиться за мяч. Специалист также обратил внимание, что у сине-бело-голубых появились моменты именно тогда, когда соперник ослабил давление.

Ранее гол Артёма Дзюбы помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить