Гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» на своём поле обыграл французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.

На 42-й минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд. На 84-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Магомед Оздоев.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали семь очков и поднялись на второе место в группе G. «Лион», у которого в активе столько же очков, опустился на третью позицию из-за показателей в личных встречах с «Зенитом».

Ранее Семак рассказал, как Дзюба реагирует на ситуацию с болельщиками.