Гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» на своём поле обыграл французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов
  • © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.

На 42-й минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд. На 84-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Магомед Оздоев.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали семь очков и поднялись на второе место в группе G. «Лион», у которого в активе столько же очков, опустился на третью позицию из-за показателей в личных встречах с «Зенитом».

Ранее Семак рассказал, как Дзюба реагирует на ситуацию с болельщиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить