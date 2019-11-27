Семак рассказал, как Дзюба реагирует на ситуацию с болельщиками

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом» рассказал, как нападающий команды Артём Дзюба реагирует на ситуацию с болельщиками.
Семак рассказал, как Дзюба реагирует на ситуацию с болельщиками
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«У него прекрасное состояние. Он профессионал, делает, что должен. Думаю, нынешняя ситуация его только подстёгивает. Он забил в последнем матче, выступил хорошо», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

На матче сборной России с Сан-Марино (5:0), а также встрече 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.

Ранее сообщалось, что КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы.

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