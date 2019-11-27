Семак рассказал, как Дзюба реагирует на ситуацию с болельщиками
- @zenit_spb
«У него прекрасное состояние. Он профессионал, делает, что должен. Думаю, нынешняя ситуация его только подстёгивает. Он забил в последнем матче, выступил хорошо», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
На матче сборной России с Сан-Марино (5:0), а также встрече 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.
Ранее сообщалось, что КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы.