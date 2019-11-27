Голы Дзюбы и Оздоева, сейвы Кержакова и чутьё Семака: «Зенит» обыграл «Лион» и вышел на второе место в группе ЛЧ

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел на второе место в квартете G. В составе хозяев голами отметились Артём Дзюба и Магомед Оздоев, а одним из главных героев стал Михаил Кержаков. Голкипер отметился рядом важнейших сейвов и оставил ворота в неприкосновенности. При этом Сергей Семак выиграл тренерскую дуэль с Руди Гарсией, а двое из трёх вышедших на замену футболистов приняли участие в результативной комбинации.

Для «Зенита» встреча с «Лионом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов имела первостепенное значение. Подопечные Сергея Семака не имели права на ошибку, ведь поражение фактически лишало их шансов на выход в плей-офф турнира. А с учётом не самого сильного квартета, это могло быть расценено исключительно как провал.

В затруднительном положении «Зенит» оказался после двух подряд поражений от «Лейпцига». Если после второго тура петербуржцы возглавляли квартет G, то по окончании четвёртого располагались уже на третьей строчке. Причём они пропустили вперёд не только своих обидчиков, но и «Лион». Подопечные Руди Гарсии хоть и уступили «Бенфике» в гостях, но на «Стад де Люмьер» взяли убедительный реванш, оторвавшись от преследователей.

Таким образом, коллектив Семака должен был подтвердить свои притязания на попадание в 1/8 финала плей-офф и взять верх над «Лионом». А подспорьем для них стали не только домашняя «Газпром Арена», но и потеря ключевых футболистов у соперника. Так, в Санкт-Петербург не полетели лучшие бомбардир и ассистент сезона: Мемфис Депай, отметившийся 10-ю голами в 13-ти матчах, и Уссем Ауар, записавший на свой счёт четыре результативные передачи.

Стартовый состав «Зенита» подтвердил, что хозяева намерены играть в более атакующей манере, чем в домашней встрече с «Лейпцигом». Тогда команда не только не смогла добиться необходимого результата, но и были обвинена в трусости. В этот раз сине-бело-голубые были практически обязаны действовать первым номером. В связи с этим они перешли на схему с двумя центральными защитниками, а в основу вернулись Себастьян Дриусси и Далер Кузяев. Что касается пропустивших последний матч РПЛ с «Рубином» Жиркова и Шатова, то Юрий оказался в запасе, а Олег не попал даже на скамейку.

Однако на первых минутах увереннее смотрелись именно подопечные Руди Гарсии. Они сходу взяли игру под контроль, чему не мешало даже отсутствие лидеров. Петербуржцы почти всем коллективом отошли назад и были вынуждены отбиваться. Но порыв гостей оказался кратковременным. Перехват инициативы начался с дальнего удара Сердара Азмуна, а продолжился красивой многоходовкой, завершившейся опасным прострелом Дугласа Сантоса. Спустя несколько минут иранец вновь оказался в центре внимания и получил шанс выйти один на один с Антони Лопешом, но вместо мяча попал по пальцу голкиперу.

Ближе к середине тайма встреча стала всё больше напоминать качели. Каждая из команд поочерёдно закрывала оппонента на его половине поля, проводя несколько опасных атак, после чего предоставляла шанс сопернику дать сдачи. В один момент «Зенит» слишком ослабил хватку и чуть было не оказался в роли догоняющего, но Михаил Кержаков выручил. В течение нескольких минут вратарь сначала остановил прорыв Муссы Дембеле, а затем не позволил отличиться Бертрану Траоре. Хозяева ответили мощнейшим ударом Кузяева из-за пределов штрафной и попаданием всё того же Азмуна в штангу. Иранец вновь оказался на оперативном просторе и даже перекинул мяч через Лопеша, но снаряд угодил в каркас ворот.

Ключевой эпизод первой половины произошёл на 42-й минуте. Сантос исполнил подачу в центр штрафной с углового, а расторопнее всех оказался Артём Дзюба. Форвард выиграл позицию у Марсело и отправил мяч в сетку, в четвёртый раз в карьере поразив ворота «Лиона». Однако гости тут же бросились к арбитру, указывая на то, что в момент атаки Азмун нарушил правила на Фернандо Марсале. Толчок в спину и правда был, но ввиду того, что Сердар не участвовал в эпизоде, гол был засчитан. Однако бразилец не унимался, за что получил жёлтую карточку за споры.

Мяч в раздевалку не сломал «ткачей». Второй тайм подопечные Гарсии начали очень активно и устроили настоящую осаду ворот противника. Петербуржцам оставалось лишь обороняться, но делали они это не очень уверенно. Кержаков вынужден был всё чаще оказываться в эпицентре событий, а в одном из моментов в собственной штрафной оказались все 11 футболистов сине-бело-голубых. При этом сами хозяева практически не помышляли о контратаках, предпочитая играть на отбой.

К 60-й минуте преимущество гостей стало пугающим. Они выглядели гораздо свежее визави, владели мячом более 60% времени и проводили одну атаку за другой. Скорости действиям «Лиона» добавило появление на поле Юссуфа Коне. Кузяев заметно подустал, вследствие чего левый защитник практически не встречал сопротивления вплоть до штрафной площади. Дембеле был всё так же активен на острие, но так и не мог открыть счёт голам в главном клубном турнире Старого Света.

В действиях сине-бело-голубых всё более отчётливо чувствовалась усталость, но Семак отказывался выпускать на поле свежих спортсменов. Дзюбы выглядел активнее других и продолжался бороться на морально-волевых, но партнёры его практически не поддерживали. Как всегда заряженным выглядел Магомед Оздоев, но это обернулось для него «горчичником». Хавбек жёстко въехал в ногу Максвела Корне и спровоцировал уход того с поля. На замену вышел 16-летний Райан Шерки.

Семак же решил освежить игру лишь в последние десять минут. Вместо резко снизившего производительность Дриусси вышел Юрий Жирков, а Азмуна сменил Александр Ерохин. Эти перестановки принесли дивиденды уже спустя несколько секунд. Первый исполнил подачу с правого края, второй сделал скидку на Оздоева, а тот удвоил преимущество хозяев. Удар получился не самым мощным, но рикошет от защитника дезориентировал Лопеша.

Накануне другой французский коллектив «Пари Сен-Жермен» продемонстрировал, как можно перевернуть ход матча и отыграть два мяча за две минуты. Но футболисты «Зенита» не позволили соперникам повторить подвиг соотечественников и уверенно довели дело до победы. «Лиона» хватило лишь на удар вышедшего на замену Амина Гуйри, который не имел особо значения, ведь был нанесён из офсайда.

«Зенит» одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и вышел на второе место в группе G. В активе обеих команд стало по семь очков, но по личным встречам петербуржцы находятся впереди.