Битва за еврокубки: «Локомотив» уступает «Байеру» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» на своём поле принимает леверкузенский «Байер» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В гостях подопечные Юрия Сёмина добились победы, а в случае повторения успеха гарантируют себе продолжение борьбы в еврокубках. Но в этой встрече им не смогут помочь травмированные Фёдор Смолов, Жоау Мариу и Лука Джорджевич. RT ведёт текстовую трансляцию.

© Александр Вильф/РИА Новости