Битва за еврокубки: «Локомотив» уступает «Байеру» в матче Лиги чемпионов

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Сергей Стариков
Московский «Локомотив» на своём поле принимает леверкузенский «Байер» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В гостях подопечные Юрия Сёмина добились победы, а в случае повторения успеха гарантируют себе продолжение борьбы в еврокубках. Но в этой встрече им не смогут помочь травмированные Фёдор Смолов, Жоау Мариу и Лука Джорджевич. RT ведёт текстовую трансляцию.
Битва за еврокубки: «Локомотив» уступает «Байеру» в матче Лиги чемпионов
  • © Александр Вильф/РИА Новости
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  • 26 ноября 2019

    На атаке «Локомотива» завершается первый тайм. Железнодорожники уступают по счёту, но не по игре. Хотя опасных моментов у гостей было чуть больше. Перерыв. (45 + 3')

  • «Байер» мог удвоить преимущество. «Локомотив» пропустил рывок Бейли, тот выкатил пас под удар Диаби. Гилерме спас, но на добивании был Фолланд. К счастью для москвичей, немецкий форвард закопался и не смог переправить мяч в сетку. (45 + 1')

  • К основному времени первого тайма добавлено две минуты. В атаке «Байер». Немцы никуда не торопятся, но мяч отдавать не собираются. (45')

  • Как только защитникам «Локомотива» не удаётся доставить мяч центральным хавбекам, они начинают уповать на длинные забросы в штрафную. Чаще всего их адресатом становится Эдер, который хоть и старается, но нечасто выигрывает единоборства.(44')

  • Первая жёлтая карточка в матче. Диаби собирался убежать в опасную контратаку, но был сбит Хёведесом. Арбитр зафиксировал нарушение правил и наградил немца горчичником. (43')

  • Часто ошибаются гости. Крыховяк перехватил мяч в радиусе 30 метров от ворот и попытался выполнить заброс в штрафную. Но ни Антон Миранчук, ни Эдер не поняли задумки своего партнёра. (42')

  • И снова Эдер на острие атаки. Португалец совершил рывок на 15 метров и опасно пробил по воротам из-за пределов штрафной. Немного мимо. Счёт прежний. (41')

  • Ответ «Локомотива». Эдер прорвался по левому флангу и попытался выполнить прострел в штрафную, но получилось не очень точно. Защитник «Байера» легко прервал передачу. (40')

  • «Аспириновые» не торопятся. Всем своим видом они показывают, что данный результат их устраивает. Тем не менее почти каждый их переход на чужую половину поля заканчиваются опасным моментом. Беллараби с лёта пробил после классной передачи партнёра, но не попал. (39')

  • Опасно, но нерезультативно. Жемалетдинов пробил головой после подачи, но мяч угодил в голову Хёведесу и вылетел за пределы поля. Градецки не пришлось вступать в игру. (37')

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