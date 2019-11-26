Битва за еврокубки: «Локомотив» уступает «Байеру» в матче Лиги чемпионов
- © Александр Вильф/РИА Новости
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26 ноября 2019
На атаке «Локомотива» завершается первый тайм. Железнодорожники уступают по счёту, но не по игре. Хотя опасных моментов у гостей было чуть больше. Перерыв. (45 + 3')
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«Байер» мог удвоить преимущество. «Локомотив» пропустил рывок Бейли, тот выкатил пас под удар Диаби. Гилерме спас, но на добивании был Фолланд. К счастью для москвичей, немецкий форвард закопался и не смог переправить мяч в сетку. (45 + 1')
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К основному времени первого тайма добавлено две минуты. В атаке «Байер». Немцы никуда не торопятся, но мяч отдавать не собираются. (45')
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Как только защитникам «Локомотива» не удаётся доставить мяч центральным хавбекам, они начинают уповать на длинные забросы в штрафную. Чаще всего их адресатом становится Эдер, который хоть и старается, но нечасто выигрывает единоборства.(44')
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Первая жёлтая карточка в матче. Диаби собирался убежать в опасную контратаку, но был сбит Хёведесом. Арбитр зафиксировал нарушение правил и наградил немца горчичником. (43')
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Часто ошибаются гости. Крыховяк перехватил мяч в радиусе 30 метров от ворот и попытался выполнить заброс в штрафную. Но ни Антон Миранчук, ни Эдер не поняли задумки своего партнёра. (42')
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И снова Эдер на острие атаки. Португалец совершил рывок на 15 метров и опасно пробил по воротам из-за пределов штрафной. Немного мимо. Счёт прежний. (41')
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Ответ «Локомотива». Эдер прорвался по левому флангу и попытался выполнить прострел в штрафную, но получилось не очень точно. Защитник «Байера» легко прервал передачу. (40')
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«Аспириновые» не торопятся. Всем своим видом они показывают, что данный результат их устраивает. Тем не менее почти каждый их переход на чужую половину поля заканчиваются опасным моментом. Беллараби с лёта пробил после классной передачи партнёра, но не попал. (39')
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Опасно, но нерезультативно. Жемалетдинов пробил головой после подачи, но мяч угодил в голову Хёведесу и вылетел за пределы поля. Градецки не пришлось вступать в игру. (37')
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