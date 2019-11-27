На кону — выход в плей-офф: «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет на своём поле «Лион». Победа в этом матче позволит петербуржцам обойти французский клуб в турнирной таблице и подняться на второе место. За «Лион» не сможет сыграть его лидер Мемфис Депай, который забивал во всех матчах Лиги чемпионов этого сезона. Также под вопросом участие во встрече Юрия Жиркова, который вернулся из расположения сборной России с травмой.

Российское представительство в Лиге чемпионов сократилось вдвое после того, как «Локомотив» проиграл «Байеру» в пятом туре группового этапа. Но пока ещё остаются шансы на выход в плей-офф у санкт-петербургского «Зенита». Несмотря на то, что за четыре матча подопечные Сергея Семака набрали только четыре очка и пока занимают третье место в своём квартете, у них есть даже теоретическая возможность занять первое место.

Ближайший матч «Зенита» с французским «Лионом» будет иметь определяющее значение для петербуржцев. Им нужна только победа, чтобы сравняться по очкам с подопечными Руди Гарсии и подняться на второе место за счёт дополнительных показателей, так как первый матч между двумя командами завершился ничьей. Повторение этого результата поставит «Зенит» в очень тяжёлое, но пока ещё не безнадёжное положение, а вот поражение окончательно лишит возможности остаться в Лиге чемпионов до весны.

Зато куда проще команде Семака будет в шестой раз подряд пробиться в плей-офф Лиги Европы. Для этого тоже нужно побеждать «Лион» на своём стадионе, но окончательно всё будет решаться в заключительной игре осени против «Бенфики». Ещё неизвестно, как сыграет португальский клуб с «РБ Лейпциг» в пятом туре, а от этого очень сильно зависят еврокубковые перспективы «Зенита».

«Лиону» вполне может хватить ничьей в матче с «Зенитом» — при счёте 0:0 и 1:1 шансы французов занять второе место в группе будут крупными, а если голов будет ещё больше, то даже гарантированными. Так что от гостей можно будет ожидать осторожного и закрытого футбола с расчётом на то, что «Зенит» будет слишком сильно раскрываться в попытке добыть победу. Санкт-петербуржцам необходимо рисковать, и из этого гости могут извлечь пользу для себя.

Впрочем, в последнее время «Лион» вполне успешно играет в атаке, и поэтому отказываться от привычной манеры игры ему вовсе необязательно. Французы одержали четыре победы в последних пяти матчах во всех турнирах, уступив только в гостях «Марселю» в Лиге 1. При этом голевая серия подопечных Гарсии длится шесть игр.

Четыре мяча в чемпионате Франции за это время забил Мусса Дембеле. У Мемфиса Депая за тот же период пять голов во всех турнирах, а в Лиге чемпионов он пока ещё ни разу не уходил с поля без забитого мяча, в том числе в ворота «Зенита». Но в Санкт-Петербург голландец не прилетит из-за травмы, так что его серия прервётся, а «Лиону» придётся надеяться только на Дембеле и кого-то из трио атакующих полузащитников.

Для «Лиона» лучшим временем для атаки станет второй тайм — «Зенит» в последнее время играет в обороне ощутимо слабее после перерыва. В Лиге чемпионов российский клуб пропустил пять мячей из шести во второй половине матча, а ещё один — на пятой компенсированной первого тайма. Даже в последней игре с «Рубином» этой неприятной тенденции не удалось избежать — единственный мяч «Зенит» пропустил на 66-й минуте. Данную проблему перед встречей с «Лионом» признавал и Семак, выступая на пресс-конференции.

«В каждом матче игроки и тренеры настраиваются на победу. Ситуация диктуется нашим местом в таблице, мы всё прекрасно понимаем. Иногда получается побеждать, иногда — нет. Чтобы побеждать, нужно забивать. Всегда важен баланс, благодаря которому можно забивать и не пропускать контратаки. То, что мы пропускаем, говорит об уровне наших соперников. Это повод и задуматься о том, на каком уровне мы сейчас находимся», — цитировал Семака «Чемпионат».

Зато в той игре с казанцами для болельщиков из Санкт-Петербурга произошло одно приятное событие. Артём Дзюба прервал безголевую серию, насчитывавшую пять матчей в клубе и сборной. Сейчас нападающему приходится непросто из-за чрезмерного давления фанатов, принявшихся его оскорблять даже на матчах, в которых он не участвует. Дзюба полностью отказался от общения с прессой, что для него довольно несвойственно. От того, в каком настроении будет пребывать капитан и лидер «Зенита», во многом и будет зависеть результат каждой следующей игры.

Что касается потерь перед матчем с «Лионом», то петербуржцы рискуют остаться без Юрия Жиркова на левом фланге защиты из-за травмы, полученной в сборной России. Впрочем, в Лиге чемпионов 36-летний игрок и так не выходит на поле, а в РПЛ его успешно подменяет Дуглас Сантос. Жирков, даже если успеет выздороветь, наверняка пригодится команде в следующем матче с московским «Спартаком», который по накалу борьбы может даже превосходить встречу ЛЧ.