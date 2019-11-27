На кону — выход в плей-офф: «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
- © Алексей Даничев / РИА Новости
Российское представительство в Лиге чемпионов сократилось вдвое после того, как «Локомотив» проиграл «Байеру» в пятом туре группового этапа. Но пока ещё остаются шансы на выход в плей-офф у санкт-петербургского «Зенита». Несмотря на то, что за четыре матча подопечные Сергея Семака набрали только четыре очка и пока занимают третье место в своём квартете, у них есть даже теоретическая возможность занять первое место.
Ближайший матч «Зенита» с французским «Лионом» будет иметь определяющее значение для петербуржцев. Им нужна только победа, чтобы сравняться по очкам с подопечными Руди Гарсии и подняться на второе место за счёт дополнительных показателей, так как первый матч между двумя командами завершился ничьей. Повторение этого результата поставит «Зенит» в очень тяжёлое, но пока ещё не безнадёжное положение, а вот поражение окончательно лишит возможности остаться в Лиге чемпионов до весны.
Зато куда проще команде Семака будет в шестой раз подряд пробиться в плей-офф Лиги Европы. Для этого тоже нужно побеждать «Лион» на своём стадионе, но окончательно всё будет решаться в заключительной игре осени против «Бенфики». Ещё неизвестно, как сыграет португальский клуб с «РБ Лейпциг» в пятом туре, а от этого очень сильно зависят еврокубковые перспективы «Зенита».
«Лиону» вполне может хватить ничьей в матче с «Зенитом» — при счёте 0:0 и 1:1 шансы французов занять второе место в группе будут крупными, а если голов будет ещё больше, то даже гарантированными. Так что от гостей можно будет ожидать осторожного и закрытого футбола с расчётом на то, что «Зенит» будет слишком сильно раскрываться в попытке добыть победу. Санкт-петербуржцам необходимо рисковать, и из этого гости могут извлечь пользу для себя.
Впрочем, в последнее время «Лион» вполне успешно играет в атаке, и поэтому отказываться от привычной манеры игры ему вовсе необязательно. Французы одержали четыре победы в последних пяти матчах во всех турнирах, уступив только в гостях «Марселю» в Лиге 1. При этом голевая серия подопечных Гарсии длится шесть игр.
Четыре мяча в чемпионате Франции за это время забил Мусса Дембеле. У Мемфиса Депая за тот же период пять голов во всех турнирах, а в Лиге чемпионов он пока ещё ни разу не уходил с поля без забитого мяча, в том числе в ворота «Зенита». Но в Санкт-Петербург голландец не прилетит из-за травмы, так что его серия прервётся, а «Лиону» придётся надеяться только на Дембеле и кого-то из трио атакующих полузащитников.
Для «Лиона» лучшим временем для атаки станет второй тайм — «Зенит» в последнее время играет в обороне ощутимо слабее после перерыва. В Лиге чемпионов российский клуб пропустил пять мячей из шести во второй половине матча, а ещё один — на пятой компенсированной первого тайма. Даже в последней игре с «Рубином» этой неприятной тенденции не удалось избежать — единственный мяч «Зенит» пропустил на 66-й минуте. Данную проблему перед встречей с «Лионом» признавал и Семак, выступая на пресс-конференции.
«В каждом матче игроки и тренеры настраиваются на победу. Ситуация диктуется нашим местом в таблице, мы всё прекрасно понимаем. Иногда получается побеждать, иногда — нет. Чтобы побеждать, нужно забивать. Всегда важен баланс, благодаря которому можно забивать и не пропускать контратаки. То, что мы пропускаем, говорит об уровне наших соперников. Это повод и задуматься о том, на каком уровне мы сейчас находимся», — цитировал Семака «Чемпионат».
Зато в той игре с казанцами для болельщиков из Санкт-Петербурга произошло одно приятное событие. Артём Дзюба прервал безголевую серию, насчитывавшую пять матчей в клубе и сборной. Сейчас нападающему приходится непросто из-за чрезмерного давления фанатов, принявшихся его оскорблять даже на матчах, в которых он не участвует. Дзюба полностью отказался от общения с прессой, что для него довольно несвойственно. От того, в каком настроении будет пребывать капитан и лидер «Зенита», во многом и будет зависеть результат каждой следующей игры.
Что касается потерь перед матчем с «Лионом», то петербуржцы рискуют остаться без Юрия Жиркова на левом фланге защиты из-за травмы, полученной в сборной России. Впрочем, в Лиге чемпионов 36-летний игрок и так не выходит на поле, а в РПЛ его успешно подменяет Дуглас Сантос. Жирков, даже если успеет выздороветь, наверняка пригодится команде в следующем матче с московским «Спартаком», который по накалу борьбы может даже превосходить встречу ЛЧ.
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