Автогол Жемалетдинова, упущенные моменты и сейвы Гилерме: как «Локомотив» проиграл «Байеру» в ЛЧ
- © Александр Вильф/РИА Новости
Битва за еврокубки и возвращение лидеров
Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов оставляет у поклонников «Локомотива» противоречивые впечатления. С одной стороны, железнодорожники на равных противостояли одной из сильнейших команд Европы «Ювентусу», с другой — так и не сумели набрать очков в матчах с туринцами и в домашней встрече с «Атлетико».
Таким образом, единственной успешной игрой для подопечных Юрия Сёмина оставался выезд в Леверкузен, откуда столичный коллектив в первом туре увёз три балла. Это позволяло красно-зелёным рассчитывать по крайней мере на третье место в группе и продолжение борьбы в Лиге Европы.
Однако «Локо» всё испортила неожиданная победа «Байера» над «Атлетико» в предыдущем туре. Немцы благодаря этому сравнялись с российским клубом по количеству баллов. Впрочем, ничья в Москве всё равно оставляла впереди железнодорожников, но в таком случае в последнем туре им требовалось бы сыграть не хуже, чем леверкузенцы, чтобы остаться выше них в турнирной таблице.
А вот победа оставляла красно-зелёным шансы даже на то, чтобы попасть в плей-офф ЛЧ. Для этого нужна была осечка «Атлетико» в Турине и победа «Локомотива» в Мадриде. Однако к матчу с «Байером» коллектив Юрия Сёмина подошёл с немалым количеством травм. Так, в недавней встрече с «Тамбовом» не приняли участие Жоау Мариу, Владислав Игнатьев и Фёдор Смолов, не говоря уже о выбывших давно и надолго Луке Джорджевиче и Джефферсоне Фарфане. Вдобавок в перерыве из-за повреждения вынужден был попросить замену капитан Ведран Чорлука.
К счастью, большая часть игроков «Локо» смогла вернуться в строй к важнейшему поединку. Лишь португалец не попал даже в заявку на матч, а Смолов остался в запасе. Зато Игнатьев привычно расположился на правом фланге обороны, а Жемалетдинов — чуть выше. Опытный же хорват составил пару в обороне с Бенедиктом Хёведесом. Также впервые в текущем сезоне ЛЧ в старте оказались оба брата Миранчука.
Отменённый гол Алексея Миранчука из-за офсайда и невезение «Локо»
И хозяева, подгоняемые переполненными трибунами родного стадиона в Черкизово, с первых минут пошли вперёд. Гости, казалось, не были готовы к такой активности со стороны соперника и откровенно терялись под высоким прессингом.
Забитый мяч не заставил себя долго ждать. Уже на первых минутах Антон Миранчук вывел один на один своего брата, а тот точно пробил мимо Лукаша Градецки. К сожалению, судья на линии зафиксировал офсайд, и повтор показал, что арбитр был прав.
Тут же опаснейший момент упустил Гжегож Крыховяк. Поляк в ходе быстрой атаки сильно пробил из-за пределов штрафной, а Градецки не удержал мяч в руках, но в самый последний момент успел остановить его на «ленточке».
Гол в ворота «Байера» назревал, но неожиданно пропустили железнодорожники. После подачи корнера Эдер, пытаясь вынести снаряд из штрафной, угодил точно в Жемалетдинова, от которого мяч залетел в сетку.
После такой обидной неудачи «Локомотиву» понадобилось время, чтобы прийти в себя, а Гилерме пришлось даже пару раз спасти свою команду. Но, к счастью, «Байер», забив, не отошёл всей командой в оборону, а красно-зелёные вскоре вновь вернули себе инициативу.
Увы, команде по-прежнему не хватало реализации. Уже в середине первого тайма стопроцентный момент упустил Антон Миранчук. Восстановившийся от травмы футболист оказался прямо перед Градецки, но умудрился пробить ему в руку.
А в самой концовке тайма свой шанс упустили уже гости. Мусса Диаби пробил из-за пределов штрафной, а Гилерме отразил снаряд прямо на Кевина Фолланда. Тут же натурализованный бразилец ногой отразил и второй выстрел, а судья на линии сигнализировал об офсайде.
«Точка» от Бендера и активная концовка от хозяев
Первая половина встречи, несмотря на счёт, оставила впечатление, что «Локомотив» вполне может спасти эту встречу. Команда создавала моменты и заставляла соперника ошибаться. Но удача вновь оказалась не на стороне хозяев.
Да и Петер Бош в перерыве провёл крайне грамотную замену. Вместо более нацеленного на атаку Леона Бэйли на поле вышел опорник Юлиан Баумгартлингер, что позволило «Байеру» завладеть преимуществом в центре поля. В результате в начале второго тайма гости прижали соперника к воротам, а подопечные Сёмина начали действовать крайне неуверенно.
Всё это привело ко второму голу в исполнении леверкузенцев, который записал на свой счёт Свен Бендер. После хитрого заброса Чарлеса Арангиса игрок пробил слёту прямо в дальний угол. Помощники судьи взяли паузу на просмотр повтора, но определили, что офсайда у Бендера не было.
После этого железнодорожники пытались атаковать, но не могли ничего придумать на чужой половине поля. Даже Алексей Миранчук растворился в обороне оппонента, как и Эдер. Это не могло не вызвать раздражение у хозяев, и они принялись нарушать правила и получать за это карточки.
Лишь после выхода на поле свежих Даниила Куликова и Смолова «Локомотиву», наконец, удалось вернуть мяч себе и создать несколько моментов у чужих ворот. В частности, Фёдор после прострела партнёра не сумел подстроиться под мяч. А чуть ранее Эдер из пределов штрафной опасно пробил в дальний угол, но Градецки забрал снаряд в руки. Справился финн и с хитрым выстрелом Алексея Миранчука в ближний угол.
Так или иначе, «Локомотив» свои моменты не реализовал, а «Байер» воспользовался предоставленными шансами и увёз из Москвы важнейшие три очка. Победа позволила леверкузенцам обойти железнодорожников и гарантировать себе продолжение борьбы в еврокубках весной, в то время как железнодорожники лишились последней возможности занять хотя бы третье место в группе.
- Результативные ошибки судей, три пенальти в матче «Динамо» — «Ростов» и чудо-гол Влашича: итоги 17-го тура РПЛ
- «Закрывать сектор «Спартака» было бы неразумно»: что известно об инцидентах с оскорблениями в адрес Артёма Дзюбы
- Победа ради плей-офф: что ждёт «Локомотив» в матче с «Байером» в Лиге чемпионов
- Без еврокубков: «Локомотив» проиграл «Байеру» в матче Лиги чемпионов