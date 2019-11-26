«Локомотив» огласил стартовый состав на матч ЛЧ с «Байером»

Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч пятого тура футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников в Twitter, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Антонио Эдер.

Встреча «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в 20:55 мск.

Ранее эксперт Валерий Рейнгольд дал прогноз на матч «Локомотив» — «Байер».