Эксперт дал прогноз на матч «Локомотив» — «Байер»

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Чемпион СССР 1962 года спартаковец Валерий Рейнгольд в беседе с интернет-изданием argumenti.ru дал прогноз на матч «Локомотив» — «Байер» в рамках Лиги чемпионов.
Эксперт дал прогноз на матч «Локомотив» — «Байер»
  • РИА Новости

«Игра будет под контролем хозяев. Вряд ли «Байеру» удастся забить — «Локомотив» из всех российских команд выделяется как раз обороной», — заявил он.

По его словам, российскую команду устраивает и ничья, поскольку в Германии она одержала победу, а при равенстве очков учитывается этот фактор. Вместе с тем Рейнгольд отметил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не будет играть на ничью.

«Но и вперёд «Локомотив» сразу не полезет, тактика будет выжидательная. Да, «Байер» в своих предыдущих матчах всегда владел мячом больше соперника, но это не то эффективное владение, как, к примеру, у «Барселоны», — сказал эксперт.

6 ноября Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал матч «Локомотив» — «Ювентус».

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