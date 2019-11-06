Эксперт прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Ювентус»

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Ювентус».

«Я смотрел первую игру, когда «Локомотив» проиграл «Ювентусу». Наша команда в Италии выглядела более чем достойно. Так что им бояться нечего, надо играть в свой футбол, в тот, в который они играют», — заявил он.

По его мнению, «Ювентус» побаивается «Локомотив», поскольку понял, что с российской командой нужно играть серьёзно.

Как считает Рейнгольд, это интересная футбольная интрига и московский клуб способен дать бой.

«Не каждая команда играет так, как «Локомотив». У них есть характер и свой игровой почерк», — добавил он.

Ранее главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

Футбольный агент Владимир Абрамов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал назначение экс-наставника немецкого «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».