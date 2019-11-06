Эксперт прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Ювентус»

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Ювентус».
Эксперт прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Ювентус»
  • РИА Новости

«Я смотрел первую игру, когда «Локомотив» проиграл «Ювентусу». Наша команда в Италии выглядела более чем достойно. Так что им бояться нечего, надо играть в свой футбол, в тот, в который они играют», — заявил он.

По его мнению, «Ювентус» побаивается «Локомотив», поскольку понял, что с российской командой нужно играть серьёзно.

Как считает Рейнгольд, это интересная футбольная интрига и московский клуб способен дать бой.

«Не каждая команда играет так, как «Локомотив». У них есть характер и свой игровой почерк», — добавил он.

Ранее главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

Футбольный агент Владимир Абрамов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал назначение экс-наставника немецкого «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить