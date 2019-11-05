Тренер «Ювенуса» считает, что «Локомотив» будет играть агрессивнее и энергичнее, чем в первом матче

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
Тренер «Ювенуса» считает, что «Локомотив» будет играть агрессивнее и энергичнее, чем в первом матче
  • Reuters

«Локомотив» в первом матче создал нам трудности, завтра мы играем за выход из группы и сосредоточимся на этом. «Локомотив» создаёт большую плотность перед воротами. Если они выберут этот же стиль игры, то, я думаю, мы справимся с ними. Но я не думаю, что «Локомотив» будет играть так же, как и в первой игре, я видел их домашние матчи, в них они более агрессивны и энергичны», — заявил Сарри на пресс-конференции.

«Ювентус» на своём поле обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее стала известна бригада арбитров на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус»

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