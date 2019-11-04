Стала известна бригада арбитров на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус»

Французская бригада судей во главе с Рудди Буке будет работать на матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, на данном матче отработает французская бригада под руководством Рудди Буке. Его ассистентами будут Гийом Дебар и Жюльен Паселли, видеопомощником назначен Бенуа Мийо. Четвертый арбитр — Франк Шнайдер.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдёт 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало матча — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Лейпциг».