Бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Лейпциг»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Гринфельда станут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвёртым рефери назначен Эйтан Шмулевич.
За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и израильтянин Рой Райншрайбер.
Матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:55.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит «Валенсию» и «Лилль» в Лиге чемпионов.