Бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Лейпциг»

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Израильский футбольный арбитр Орель Гринфельд назначен главным судьёй матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Зенитом» и немецким «Лейпцигом».
Бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Лейпциг»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Гринфельда станут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвёртым рефери назначен Эйтан Шмулевич.

За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и израильтянин Рой Райншрайбер.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:55.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит «Валенсию» и «Лилль» в Лиге чемпионов.

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