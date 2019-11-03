Бригада арбитров из Израиля обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Лейпциг»

Израильский футбольный арбитр Орель Гринфельд назначен главным судьёй матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Зенитом» и немецким «Лейпцигом».

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Гринфельда станут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвёртым рефери назначен Эйтан Шмулевич.

За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и израильтянин Рой Райншрайбер.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 19:55.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв рассудит «Валенсию» и «Лилль» в Лиге чемпионов.