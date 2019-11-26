«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков

Московский «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Это произошло после поражения железнодорожников от леверкузенского «Байера» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Теперь «Локомотив» не сможет подняться выше «Байера» по результатам личных встреч. Таким образом, красно-зелёные точно не смогут претендовать на выход из группы Лиги чемпионов, а также никак не займут третье место в квартете, которое гарантирует участие в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов.