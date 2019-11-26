«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:2.

Гости вышли вперёд на 11-й минуте благодаря автоголу Рифата Жемалетдинова. На 54-й минуте Свен Бендер удвоил преимущество немецкого коллектива.

Таким образом, «Байер» набрал шесть очков и поднялся на третье место в группе D. «Локомотив» опустился на последнее, четвёртое место в квартете, имея в своём активе три очка.

Ранее тренер «Байера» Петер Бос высказался о возможном трансфере хавбека красно-зелёных Алексея Миранчука в «Ювентус».