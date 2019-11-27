Решающее сражение за выход из группы: «Зенит» обыгрывает «Лион» в матче Лиги чемпионов

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Борислав Головин
«Зенит» принимает французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Чтобы опередить соперника в борьбе за второе место в квартете G и путёвку в плей-офф, подопечным Сергея Семака необходима победа. При этом первая встреча между командами в Лионе завершилась вничью. RT ведёт текстовую трансляцию.
Решающее сражение за выход из группы: «Зенит» обыгрывает «Лион» в матче Лиги чемпионов
  • © Olga MALTSEVA / AFP
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  • 27 ноября 2019

    Опасно! Дембеле практически с одиннадцатиметровой отметки пробил головой чуть неточно после подачи Дюбуа с правого фланга. (60')

  • Свежий Коне тут же загрузил мяч слева в штрафную «Зенита». Ракицкий вынес снаряд головой. (59')

  • Тут же первая замена следует у гостей. Защитник Юссуф Коне вышел на поле вместо Марсала. (58')

  • Барриос на своей половине поля сбил с ног Рен-Аделеда, чтобы сбить быструю атаку «Лиона». Это жёлтая карточка. (57')

  • Ох, как опасно! После подачи с левого фланга Кержаков неосмотрительно вышел из ворот, а потом попятился назад, понимая, что не успевает. К счастью, мяч после удара соперника приземлился на сетку сверху. (56')

  • Рен-Аделед на левом краю штрафной усадил на пятую точку Караваева и выполнил навес на дальнюю штангу. Панически отбились хозяева! Совсем прижался «Зенит» к собственным воротам. (55')

  • Ещё один угловой подал «Лион». Кержаков сыграл кулаками на выходе. (54')

  • Корне получил мяч за спиной у Ивановича в штрафной «Зенита» и выполнял опаснейший прострел под удар партнёру. В последний момент Ракицкий в подкате прервал этот пас! (53')

  • А теперь активный Дюбуа выполнил подачу справа в штрафную. Игроки «Зенита» отбились. Рановато петербуржцы отошли в оборону. (52')

  • Дюбуа красиво убрал пластавшегося в подкате оппонента возле правого угла штрафной и пробил. Кержаков спокойно забрал мяч в руки. (51')

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