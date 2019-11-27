Решающее сражение за выход из группы: «Зенит» обыгрывает «Лион» в матче Лиги чемпионов
- © Olga MALTSEVA / AFP
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27 ноября 2019
Опасно! Дембеле практически с одиннадцатиметровой отметки пробил головой чуть неточно после подачи Дюбуа с правого фланга. (60')
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Свежий Коне тут же загрузил мяч слева в штрафную «Зенита». Ракицкий вынес снаряд головой. (59')
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Тут же первая замена следует у гостей. Защитник Юссуф Коне вышел на поле вместо Марсала. (58')
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Барриос на своей половине поля сбил с ног Рен-Аделеда, чтобы сбить быструю атаку «Лиона». Это жёлтая карточка. (57')
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Ох, как опасно! После подачи с левого фланга Кержаков неосмотрительно вышел из ворот, а потом попятился назад, понимая, что не успевает. К счастью, мяч после удара соперника приземлился на сетку сверху. (56')
57 - удар из пределов штрафной, выше ворот #ЗенитЛионpic.twitter.com/sQBeHgrvzT— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 27 ноября 2019 г.
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Рен-Аделед на левом краю штрафной усадил на пятую точку Караваева и выполнил навес на дальнюю штангу. Панически отбились хозяева! Совсем прижался «Зенит» к собственным воротам. (55')
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Ещё один угловой подал «Лион». Кержаков сыграл кулаками на выходе. (54')
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Корне получил мяч за спиной у Ивановича в штрафной «Зенита» и выполнял опаснейший прострел под удар партнёру. В последний момент Ракицкий в подкате прервал этот пас! (53')
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А теперь активный Дюбуа выполнил подачу справа в штрафную. Игроки «Зенита» отбились. Рановато петербуржцы отошли в оборону. (52')
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Дюбуа красиво убрал пластавшегося в подкате оппонента возле правого угла штрафной и пробил. Кержаков спокойно забрал мяч в руки. (51')
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