Решающее сражение за выход из группы: «Зенит» обыгрывает «Лион» в матче Лиги чемпионов

«Зенит» принимает французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Чтобы опередить соперника в борьбе за второе место в квартете G и путёвку в плей-офф, подопечным Сергея Семака необходима победа. При этом первая встреча между командами в Лионе завершилась вничью. RT ведёт текстовую трансляцию.

© Olga MALTSEVA / AFP