Дзюба ответил на вопрос об оскорблениях болельщиков в свой адрес

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба после победы над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов ответил на вопрос об оскорблениях болельщиков в свой адрес.

«У меня всё нормально, правда. Я не знаю, откуда это всё берётся. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает, а я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать на поле. Заметьте, я же нигде ничего не комментирую, но кто-то там всё раздувает, а все верят. Не собираюсь к каждому ходить что-то доказывать. Время покажет», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

На матче сборной России с Сан-Марино (5:0), а также во время встречи 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.

Матч «Зенит» — «Лион» прошёл на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:0. Дзюба стал автором одного из голов.

Ранее Дзюба похвалил голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова после его игры в матче «Зенит» — «Лион».