Спасительный гол «Лейпцига» на 96-й минуте, рекорды Месси и Холанда, чудо-удар Васса: обзор игрового дня Лиги чемпионов

«Лейпциг» ушёл от поражения в домашнем матче с «Бенфикой», отличившись на 90-й и 96-й минутах, и гарантировал себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси первым в истории поразил ворота 34 разных команд в рамках турнира, а форвард «Зальцбурга» Эрлинг Брёут Холанд стал единственным футболистом моложе 20 лет, отличившимся в пяти встречах подряд. Хавбек «Аякса» Хаким Зиеш стал автором самого быстрого гола в нынешнем розыгрыше первенства, а защитник «Валенсии» Даниэль Васс отметился невероятным по исполнению ударом в игре с «Челси».

100-й матч Клоппа и достижение Холанда

Лидер группы E «Ливерпуль» вновь испытал проблемы в противостоянии с «Наполи». В двух предыдущих встречах мерсисайдцы уступили с общим счётом 0:5 и были близки к фиаско и в этот раз. Уже на 21-й минуте Дрис Мертенс вырвался один на один с Алисоном Бекером и отправил мяч в сетку. Правда, за несколько секунд до удара бельгиец жёстко сыграл против Вирджила ван Дейка, в связи с чем были все основания отменить взятие ворот. Но, в отличие от судьи матча между «Реалом» и «Пари Сен-Жермен», арбитр принял решение засчитать гол.

Красные взяли инициативу в свои руки: нанесли в три раза больше ударов по воротам (15:4) и владели мячом 72% времени, но забить смогли лишь однажды. На 65-й минуте Деян Ловрен отличился после розыгрыша углового. Причём автором передачи стал Джеймс Милнер, в 11-й раз ассистировавший партнёрам за последние два розыгрыша турнира.

Так, «Ливерпуль» вырвал ничью и восьмой раз подряд не уступил, оказавшись в роли догоняющего. Тем не менее футболисты не смогли сделать подарок Юргену Клоппу в честь его юбилейной, 100-й встречи в еврокубках. На данный момент в активе немца 55 побед, 23 ничьи и 22 поражения. При этом примечательно, что «Наполи» продлил неудачную серию на английской земле до 11 игр.

«Зальцбург» на выезде разгромил «Генк» и сохранил шансы на выход в 1/8 финала. Подопечные Джесси Марша отправили в ворота Гаэтана Кука четыре мяча, при этом сами пропустили лишь однажды. Таким образом, «быки» набрали семь очков и отстают от неаполитанцев всего на два.

Разгром «Генка» начался в концовке первой половины, когда Патсон Дака и Такуми Минамино с разницей в две минуты послали мячи в цель. Причём замбиец стал первым уроженцем своей страны, отметившимся голом в главном европейском клубном турнире. Во втором тайме Хван Хи Чхан и Мбвана Самата обменялись точными ударами, а итоговый счёт на табло установил Эрлинг Брёут Холанд. Неудержимый норвежец стал первым в истории игроком моложе 20 лет, забившим в пяти матчах Лиги чемпионов подряд.

Рекорд Месси и исторический дубль Мартинеса

«Барселона» на своём поле без проблем разобралась с дортмундской «Боруссией» и обеспечила себе первое место в квартете F. В период с 29-й по 33-ю минуты каталонцы выстрелили дуплетом, а на 67-й гарантировали себе победу. Причём Лионель Месси поучаствовал во всех трёх голах, отпраздновав 700-е появление на поле в сине-гранатовой футболке. Так, он не только отличился сам, но и ассистировал Луису Суаресу и Антуану Гризманну.

При этом если француз стал седьмым футболистом в истории, забивавшим в Лиге чемпионов как за блауграну, так и за её соперника, то аргентинец оформил поистине уникальное достижение. Месси стал автором гола в ворота 34 разных команд в рамках турнира, чего ранее не удавалось никому.

Джейдон Санчо лишь подсластил пилюлю болельщикам гостей. Хавбек пока лишь готовится стать суперзвездой футбола, но уже вписывает своё имя в историю. Так, благодаря этому успеху он стал лишь четвёртым англичанином, поражавшим ворота «Барселоны» на «Камп Ноу». Помимо него подобного добились Энди Коул, Стив Макманаман и Фрэнк Лэмпард.

Осечкой «Боруссии» воспользовался «Интер». Подопечные Антонио Конте не без труда взяли верх над «Славией» и взобрались на второе место в турнирной таблице. На счету обоих коллективов по семь очков, но итальянцы имеют преимущество по дополнительным показателям.

Несмотря на разницу в два мяча, матч получился напряжённым, а его исход решился в последние десять минут основного времени. Главными героями стали Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Бельгиец записал на свой счёт точный удар и две результативные передачи, а аргентинец отметился дублем. Он не только стал четвёртым футболистом нерадзурри, отличившимся в четырёх играх Лиги чемпионов подряд, но и всего лишь вторым автором дубля на выезде. До него подобное удавалось Эрнану Креспо в 2002 году. Единственный гол «Славии» стал результатом точного исполнения пенальти, а к точке подошёл капитан Томаш Соучек.

Невероятный камбэк «Лейпцига»

Подопечные Юлиана Нагельсмана повторили подвиг «Пари Сен-Жермен» в дуэли с «Реалом» и вырвали ничью у «Бенфики». Благодаря этому «быки» не только продлили беспроигрышную серию до трёх встреч, но и гарантировали себе путёвку в плей-офф. Таким образом, «Лейпциг» стал первой в истории командой из Восточной Германии, вышедшей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

И это при том, что по окончании часа положение хозяев было критическим. Они допустили две грубейшие ошибки в обороне, позволив сначала Пицци, а затем и Винисиусу Мораису «расстрелять» Петера Гулачи. На протяжении оставшегося времени «Лейпциг» отчаянно атаковал, а развязка наступила в концовке. На 90-й минуте Эмиль Форсберг реализовал 11-метровый за снос Патрика Шика, а шесть минут спустя в эффектном прыжке замкнул подачу Тимо Вернера.

Триллер на «Месталье» и быстрый гол Зиеша

В Испании отношения выясняли «Валенсия» и «Челси». В преддверии этого тура коллективы имели в активе по семь очков и вместе с «Аяксом» составляли трио лидеров. При этом в пользу лондонцев говорил тот факт, что они проиграли лишь в одном из последних 11 гостевых матчей Лиги чемпионов.

В итоге они не уступили и сейчас, и это несмотря на то, что были вынуждены отыгрываться. В самой концовке первого тайма Карлос Солер открыл счёт, но в течение следующих десяти минут «аристократы» не только восстановили статус-кво, но и вышли вперёд. Сначала Матео Ковачич забил первый мяч за «Челси», а затем Кристиан Пулишич продлил результативную серию. В последних семи встречах он отметился шестью голами — столько же раз он отличился в 36 играх за «Боруссию».

«Валенсия» могла сравнять счёт ещё на 64-й минуте, но Дани Парехо не реализовал пенальти. Дело шло к поражению, но в концовке Даниэль Васс исполнил невероятный по красоте удар и застал врасплох Кепу Аррисабалагу. Датчанин пробил от правой границы штрафной и установил окончательный счёт.

Этот результат помог «Аяксу» вырваться в лидеры. Подопечные Эрика тен Хага уверенно взяли верх над «Лиллем» и обеспечили себе преимущество в борьбе за путёвку в плей-офф. Теперь им достаточно не уступить «Валенсии» в заключительном туре группового этапа.

Как оказалось, победный гол был оформлен уже на 94-й секунде. Хаким Зиеш оставил не у дел Мика Меньяна, став автором самого быстрого взятия ворот в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Также марокканец продлил свою результативную серию в турнире. Он не уходил с поля без мяча или передачи в последних семи встречах.

Впоследствии Зиеш выступил ещё и в роли подносчика снарядов, ассистировав Квинси Промесу. Экс-футболист «Спартака» здорово открылся в штрафной и в падении замкнул подачу партнёра. После перехода в состав «божьих сыновей» он провёл 20 матчей, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными пасами.