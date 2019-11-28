«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 1:2.
В составе гостей отличились Пицци и Винисиус Мораис на 20-й и 59-й минутах. На 90-й минуте Эмиль Форсберг отыграл один мяч, а на шестой компенсированной минуте тот же Форсберг оформил дубль.
«Бенфика» набрала четыре очка и продолжает занимать последнее место в группе G. «Лейпциг» лидирует в квартете с десятью очками.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» и «Челси» сыграли вничью в матче ЛЧ.