Непомнящий не считает серьёзной проблему ненормативной лексики на трибунах
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- РИА Новости
«Матч «Зенит» — «Спартак» покажет, насколько реальна проблема ненормативной лексики на трибунах. Мне кажется, что ничего серьёзного нет. В противном случае пришлось бы наказывать клубы, закрывать трибуны и так далее», — сказал Непомнящий RT.
Он напомнил клубам об обязательной для них работе с фанатами во избежание нарушений правил на соревнованиях.
«В соответствии с регламентом клуб обязан проводить работу с болельщиками, так как он несёт ответственность за их поведение. В противном случае следуют санкции, так как любой выкрик вносится в рапорт матча», — отметил специалист.
Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Спартаку» будет сложно искоренить мат на трибунах в своих матчах.