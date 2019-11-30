Непомнящий не считает серьёзной проблему ненормативной лексики на трибунах

Российский тренер Валерий Непомнящий выразил своё отношение к нецензурной лексике, которую скандируют болельщики на футбольных матчах.

«Матч «Зенит» — «Спартак» покажет, насколько реальна проблема ненормативной лексики на трибунах. Мне кажется, что ничего серьёзного нет. В противном случае пришлось бы наказывать клубы, закрывать трибуны и так далее», — сказал Непомнящий RT.

Он напомнил клубам об обязательной для них работе с фанатами во избежание нарушений правил на соревнованиях.

«В соответствии с регламентом клуб обязан проводить работу с болельщиками, так как он несёт ответственность за их поведение. В противном случае следуют санкции, так как любой выкрик вносится в рапорт матча», — отметил специалист.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Спартаку» будет сложно искоренить мат на трибунах в своих матчах.