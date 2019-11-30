Непомнящий не считает серьёзной проблему ненормативной лексики на трибунах

Короткая ссылка
Российский тренер Валерий Непомнящий выразил своё отношение к нецензурной лексике, которую скандируют болельщики на футбольных матчах.
Непомнящий не считает серьёзной проблему ненормативной лексики на трибунах
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Матч «Зенит» — «Спартак» покажет, насколько реальна проблема ненормативной лексики на трибунах. Мне кажется, что ничего серьёзного нет. В противном случае пришлось бы наказывать клубы, закрывать трибуны и так далее», — сказал Непомнящий RT.

Он напомнил клубам об обязательной для них работе с фанатами во избежание нарушений правил на соревнованиях.

«В соответствии с регламентом клуб обязан проводить работу с болельщиками, так как он несёт ответственность за их поведение. В противном случае следуют санкции, так как любой выкрик вносится в рапорт матча», — отметил специалист.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Спартаку» будет сложно искоренить мат на трибунах в своих матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить