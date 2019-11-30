Гаджиев объяснил, почему «Спартаку» будет сложно искоренить мат на трибунах на своих матчах

Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что футбольному клубу «Спартак» будет трудно избавиться от нецензурных скандирований болельщиков на своих матчах.

«Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому удалось искоренить мат на трибунах своего стадиона. Причём не путём наказаний, а путём поощрений. Он по-настоящему служит футболу, живёт игрой и каждый день, каждый час занимается своим большим хозяйством. Мы видим образец, которому стоит подражать. Да, ему было проще, так как у команды не было таких традиций. Конечно, управлять этим процессом в клубе с такой историей, как у «Спартака», гораздо сложнее», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Тренер напомнил, что в прошлом болельщики «Спартака» считались наиболее порядочными по сравнению с фанатами других команд.

«Мы помним, что традиционно болельщики красно-белых были одними из самых интеллигентных. Помню времена, когда за москвичей болело большое количество заслуженных народных артистов, когда на их трибунах было много детей и женщин. А сейчас на трибунах стоит дикий мат», — добавил Гаджиев.

Ранее известный дрессировщик Эдгард Запашный выступил против мата на трибунах во время футбольных матчей.