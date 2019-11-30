Гаджиев объяснил, почему «Спартаку» будет сложно искоренить мат на трибунах на своих матчах
- РИА Новости
«Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому удалось искоренить мат на трибунах своего стадиона. Причём не путём наказаний, а путём поощрений. Он по-настоящему служит футболу, живёт игрой и каждый день, каждый час занимается своим большим хозяйством. Мы видим образец, которому стоит подражать. Да, ему было проще, так как у команды не было таких традиций. Конечно, управлять этим процессом в клубе с такой историей, как у «Спартака», гораздо сложнее», — сказал Гаджиев в интервью RT.
Тренер напомнил, что в прошлом болельщики «Спартака» считались наиболее порядочными по сравнению с фанатами других команд.
«Мы помним, что традиционно болельщики красно-белых были одними из самых интеллигентных. Помню времена, когда за москвичей болело большое количество заслуженных народных артистов, когда на их трибунах было много детей и женщин. А сейчас на трибунах стоит дикий мат», — добавил Гаджиев.
Ранее известный дрессировщик Эдгард Запашный выступил против мата на трибунах во время футбольных матчей.