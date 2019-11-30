Запашный выступил против мата на трибунах во время футбольных матчей
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- РИА Новости
«Я крайне негативно отношусь к тому, когда какие-то болельщики на стадионе скандируют оскорбительные выражения в присутствии большого количества людей. Я отец троих детей и не хочу, чтобы мои дети слышали и видели то, что иногда происходит на трибунах. Это неприемлемо, и мне бы не хотелось, чтобы мат становился неотъемлемой частью нашего футбола и атмосферы на стадионе», — заявил Запашный в интервью RT.
Артист заявил, что некоторые болельщики несут слишком много негатива и приходят на арену не для просмотра футбола. Так они способны отпугнуть от него других людей.
«Можно взять позитивный пример другого популярного в России спорта — хоккея. Я не раз был на чемпионатах мира, когда наша сборная и выигрывала, и проигрывала. Хоккейные болельщики всегда поддерживают свою команду, даже несмотря на обидные поражения», — заметил Запашный
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