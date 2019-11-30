Радимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Раньше во время матча со «Спартаком» в Москве весь стадион хором оскорблял мою жену Татьяну Буланову. Тогда я подошёл к Егору Титову и сказал, что просто уйду с поля, если это не прекратится. Конечно, было неприятно. Тут свои эмоции контролировать тяжело. Поэтому Дзюбу я прекрасно могу понять», — сказал Радимов RT.

При этом он выразил мнение, что подобное поведение болельщиков может оказывать на Дзюбу положительный эффект.

«Вполне возможно, что Артёму это пойдёт только на руку. Но думаю, любому человеку будет неприятно, если в его адрес начнут скандировать такие вещи. Дзюба — тоже человек. Один раз что-то крикнули в той адрес, второй… Вечно терпеть невозможно», — добавил экс-футболист.

Ранее Дзюба ответил на вопрос об оскорблениях болельщиков в свой адрес.