Противостояние на поле и за его пределами: «Зенит» принимает «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ

Санкт-Петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. В случае победы подопечные Сергея Семака укрепят лидерство в турнирной таблице. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости