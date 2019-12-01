Противостояние на поле и за его пределами: «Зенит» принимает «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ
- РИА Новости
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01 декабря 2019
Немного успокоилась игра на несколько секунд, но затем «Зенит» вновь рванул вперёд. По левому флангу прошли сине-бело-голубые, но Дзюба не смог зацепиться за мяч в штрафной. (10')
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Опасно! Вновь «Зенит» очень активен. Передача Оздоева в штрафную нашла Азмуна, тот пробил, но мяч попал в Жиго. Возможно даже в руку защитника. Арбитр матча Вилков обратился к ассистенту VAR, но тот не увидел нарушения правил. (8')
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Джикия попытался организовать атаку «Спартака», но грубо ошибся при исполнении поперечной передачи. «Зенит» намеревался ответить, но также закопался в центре. Много ошибок в действиях игроков. (7')
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И снова петербуржцы очень легко прошли центр поля и оказались у штрафной противника. По правому флангу прорвался Караваев, но навес не получился. От ворот. (6')
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Пока футболисты «Спартака» слишком много позволяют оппонентам. «Зенит» очень легко подходит к штрафной соперника и комбинирует. Это может очень плохо закончиться для гостей. (5')
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Резвое начало встречи. Пока футболисты «Зенита» выглядят значительное острее, а их соперники смотрятся не очень организованно. Первая попытка «Спартака» ответить завершилась поднятым флагом бокового арбитра. Понсе в положении вне игры. (4')
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А вот и ещё один удар по воротам. На этот раз отметился Сердар Азмун. Метров с 25 иранец приложился по мячу. Максименко начеку. (3')
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А вот и первый удар по воротам. Дуглас Сантос сместился в центр поля, обыгрался с Дзюбой и вошёл в штрафную соперника. Защитники «Спартака» были явно удивлены подобным рывком противника и позволили ему нанести удар. Максименко на месте. (2')
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Серия обоюдных ошибок на старте встречи. Петербуржцы пытались пройти оборону соперника с помощью длинной передачи, но та оказалась неудачной. У нас первое нарушение правил. В ходе первой борьбы сфолил игрок гостей. (1')
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Футболисты «Зенита» разыграли мяч с центра поля. Матч начался. (1')
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