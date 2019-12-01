Противостояние на поле и за его пределами: «Зенит» принимает «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ

Короткая ссылка
Сергей Стариков
Санкт-Петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. В случае победы подопечные Сергея Семака укрепят лидерство в турнирной таблице. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Противостояние на поле и за его пределами: «Зенит» принимает «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ
  • РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 01 декабря 2019

    Немного успокоилась игра на несколько секунд, но затем «Зенит» вновь рванул вперёд. По левому флангу прошли сине-бело-голубые, но Дзюба не смог зацепиться за мяч в штрафной. (10')

  • Опасно! Вновь «Зенит» очень активен. Передача Оздоева в штрафную нашла Азмуна, тот пробил, но мяч попал в Жиго. Возможно даже в руку защитника. Арбитр матча Вилков обратился к ассистенту VAR, но тот не увидел нарушения правил. (8')

  • Джикия попытался организовать атаку «Спартака», но грубо ошибся при исполнении поперечной передачи. «Зенит» намеревался ответить, но также закопался в центре. Много ошибок в действиях игроков. (7') 

  • И снова петербуржцы очень легко прошли центр поля и оказались у штрафной противника. По правому флангу прорвался Караваев, но навес не получился. От ворот. (6')

  • Пока футболисты «Спартака» слишком много позволяют оппонентам. «Зенит» очень легко подходит к штрафной соперника и комбинирует. Это может очень плохо закончиться для гостей. (5')

  • Резвое начало встречи. Пока футболисты «Зенита» выглядят значительное острее, а их соперники смотрятся не очень организованно. Первая попытка «Спартака» ответить завершилась поднятым флагом бокового арбитра. Понсе в положении вне игры. (4')

  • А вот и ещё один удар по воротам. На этот раз отметился Сердар Азмун. Метров с 25 иранец приложился по мячу. Максименко начеку. (3')

  • А вот и первый удар по воротам. Дуглас Сантос сместился в центр поля, обыгрался с Дзюбой и вошёл в штрафную соперника. Защитники «Спартака» были явно удивлены подобным рывком противника и позволили ему нанести удар. Максименко на месте. (2')

  • Серия обоюдных ошибок на старте встречи. Петербуржцы пытались пройти оборону соперника с помощью длинной передачи, но та оказалась неудачной. У нас первое нарушение правил. В ходе первой борьбы сфолил игрок гостей. (1')

  • Футболисты «Зенита» разыграли мяч с центра поля. Матч начался. (1')

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить