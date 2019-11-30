Возвращение в ЦСКА, приход в «Динамо» или воссоединение с Головиным в «Монако»: где продолжит карьеру Слуцкий

Футбольный тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса». Об этом наставник заявил после матча с «Херенвеном», в котором его подопечные потерпели пятое поражение подряд в Эредивизи. По информации СМИ, в услугах специалиста заинтересованы как клубы из России,так и из-за рубежа. О том, где Слуцкий может продолжить карьеру, — в материале RT.

После пятого подряд поражения в чемпионате Нидерландов по футболу Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера «Витесса». Это произошло после матча 15-го тура Эредивизи, в котором подопечные российского специалиста на выезде уступили «Херенвену». Причём к середине первого тайма жёлто-чёрные вели с разницей в два мяча, но затем пропустили трижды.

Слуцкий сообщил о своём решении сразу после окончания неудачной встречи. Он признался, что не считает правильным оставаться у руля команды в текущей ситуации, отметив, что ни разу в карьере его подопечные не уступали пять раз подряд. Специалист заявил, что будет скучать по Нидерландам, а также выразил надежду, что его преемник сумеет исправить положение дел в клубе.

Россиянина поддержали не только игроки, но и болельщики голландского коллектива. Капитан «Витесса» Брайан Линссен назвал Слуцкого «милым и честным человеком», а фанаты оставили множество позитивных комментариев на его странице в Instagram. И это при том, что несколько дней назад многие из них активно призывали к увольнению. Примечательно, что изначально руководство команды не приняло отставку специалиста, выразив ему доверие. Но в итоге было вынуждено удовлетворить его просьбу.

Стоит отметить, что по поведению Леонида Викторовича было понятно, что он не останется у руля голландского коллектива. Как сказал сам Слуцкий, он не опускается ниже определённой планки, а серия неудач заставила его поверить в необходимость ухода. Таким образом, одной из главных тем для обсуждения в футбольном мире на ближайшее время станет новое место работы одного из самых титулованных российских тренеров последнего десятилетия.

Приход в «Динамо»

Неудивительно, что ещё за несколько дней до отставки Слуцкого из «Витесса» появились слухи о его возможном возвращении на родину. Он обоснованно считается одним из ярчайших представителей российского тренерского цеха, поэтому интерес к его персоне более чем обоснован. Особенно с учётом того, что в целом ряде клубов РПЛ либо назревает смена наставника, либо работают гораздо менее мастеровитые коллеги.

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По информации СМИ, один из претендентов на Слуцкого — «Динамо». Летом столичный клуб провёл обширную трансферную кампанию, потратив около €40 млн, но дивидендов она пока не принесла. Под руководством Дмитрия Хохлова команда с большим трудом набирала очки и к моменту его отставки находилась на предпоследнем, 15-м месте РПЛ. Приход Кирилла Новикова взбодрил футболистов бело-голубых. Коллектив стал исправно побеждать и переместился на седьмую строчку, но потенциал молодого специалиста у многих вызывает сомнения.

Ещё осенью сообщалось, что перспективы Новикова на посту главного тренера довольно туманны из-за отсутствия должного опыта и наличия серьёзных конкурентов на рынке. Одним из них долгое время назывался Курбан Бердыев, но, по сведениям источников, приоритетом «Динамо» является именно Слуцкий. Это вполне объяснимо, учитывая его европейский опыт, а также молодость и сформированный штаб.

Также сообщалось об интересе к Слуцкому со стороны «Крыльев Советов» и «Рубина», но подобное развитие событий маловероятно. Вряд ли он захочет бороться за выживание в РПЛ после работы в английском Чемпионшипе и голландской Эредивизи. При этом вариант с «Динамо» кажется довольно перспективным сразу по нескольким причинам. Во-первых, клуб уже показал, что располагает солидным бюджетом и может приобретать высококлассных по меркам лиги футболистов. Во-вторых, болельщики бело-голубых находятся в дружеских отношениях с фанатами ЦСКА, и назначение Слуцкого вряд ли вызовет бурю негатива в сообществе.

Сменщик Семака в «Зените»

В отличие от этого сценария, приход специалиста в стан петербуржцев станет настоящим ударом для фанатов красно-синих. Однако такой вариант продолжения карьеры Слуцкого не стоит отметать. Так, ещё до работы в «Витессе» ходили слухи об интересе «Зенита» к Леониду Викторовичу. А учитывая довольно шаткое положение Сергея Семака, в скором времени этот интерес вновь может стать предметным.

Сообщалось, что руководство петербуржцев не очень довольно работой молодого наставника и было готово уволить его в случае поражения от «Лиона» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Но «Зенит» взял верх, а Семак немного упрочил свои позиции. Но неудачи в Лиссабоне и последующий невыход в 1/8 финала турнира могут повлечь за собой последствия.

Для Слуцкого вариант с «Зенитом» является наиболее интригующим в плане результата и наименее привлекательным с точки зрения имиджа. Приход в самый богатый российский клуб может сделать из него главного антигероя РПЛ и заставить агрессивных фанатов временно забыть об Артёме Дзюбе. Учитывая тот факт, что Леонид Викторович всегда заботился об имидже, данный вариант продолжения карьеры является маловероятным. Но стоит отметить, что довольно сложно отказаться от работы в команде, способной позволить себе трансферы уровня Малкома.

Возвращение в ЦСКА

В настоящее время армейцы находятся в не самом простом положении. Да, в национальном первенстве они выступают довольно успешно и продолжают бороться за самые высокие места, но фиаско в еврокубках серьёзно пошатнуло позиции Виктора Гончаренко. Если после прошлогодних побед над «Реалом» фанаты были готовы простить тренеру почти любую неудачу в РПЛ, то сейчас они всё чаще говорят о его отставке.

За пять туров группового этапа ЦСКА набрал лишь два очка и потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Это является ударом не только по престижу команды, но и по её финансовому состоянию, поскольку каждая победа в рамках квартета H могла принести армейцам €570 тыс., а путёвка в 1/16 финала — дополнительные полмиллиона евро. На данный момент подопечные Гончаренко заработали лишь €380 тыс. за две ничьих.

Помимо неудачных результатов на статус Гончаренко может повлиять конфликт с руководителем селекционного отдела Максимом Дюковым, чья жена раскритиковала специалиста в социальных сетях. Безусловно, потом супруга принесла извинения, но подобные события явно намекают на наличие конфликта. В связи с этим не стоит исключать, что Евгений Гинер может задуматься об увольнении белорусского наставника и возвращении Слуцкого.

Однако у самого Леонида Викторовича вряд ли есть мотивация для возвращения в ЦСКА. С момента его ухода состав армейцев стал заметно слабее и вряд ли располагает к регулярным триумфам в чемпионате страны и успешному выступлению в Лиге чемпионов. Кроме того, сложное финансовое положение не позволяет рассчитывать на достойное усиление. Специалисту придётся работать с имеющимся материалом, а отсутствие успеха может нанести серьёзный удар по его реноме. В таком случае болельщики могут счесть, что его достижения были обусловлены исключительно наличием сильных исполнителей.

Продолжение карьеры за границей

Судя по последним заявлениям Слуцкого, приоритетом для него до сих пор остаётся работа в европейских чемпионатах. Наставник попробовал свои силы в первенствах Англии и Нидерландов, получил огромный опыт и вряд ли захочет останавливаться на достигнутом. Тем более что после крайне неудачного пребывания в «Халл Сити» он довольно продуктивно поработал с «Витессом». В прошлом сезоне он помог жёлто-чёрным занять пятое место — лучший результат за пять лет.

Судя по всему, в Европе есть определённый интерес к кандидатуре Слуцкого. Так, в конце октября появилась информация, что специалист отказался продлевать контракт с «Витессом» из-за предложения от «Монако». Монегаски второй год испытывают серьёзные проблемы и не могут вернуться в число лидеров французской Лиги 1. В прошлом сезоне Александр Головин и компания до самого конца боролись за выживание, а в нынешнем занимают лишь 13-е место после 14 туров.

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Для Слуцкого приезд во Францию стал бы крайне интересным вариантом. Во-первых, «Монако» — один из самых богатых клубов страны, что подтверждают высокие траты в межсезонье. По информации Transfermarkt, летом монегаски потратили на новичков около €140 млн, при этом заработав на продаже лишь €83 млн. Для сравнения, «Витесс» приобрёл футболистов на €1,9 млн, при этом сам выручил €8,1 млн.

Во-вторых, президентом «Монако» является россиянин Дмитрий Рыболовлев, а должность гендиректора занимает Олег Петров. Это предельно облегчит Слуцкому адаптацию на новом месте и обеспечит определённый карт-бланш. В-третьих, в Монте-Карло он сможет воссоединиться со своим воспитанником Александром Головиным. Не секрет, что именно Леонид Викторович поспособствовал становлению карьеры хавбека и чуть ли не лично занимался его воспитанием.

Единственной преградой остаётся незнание Слуцким языка. Если в «Витессе» он мог говорить на английском, то в «Монако» будет обязан заняться изучением французского. Но вряд ли это остановит наставника в случае поступления заманчивого предложения.