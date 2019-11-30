Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку после поражения от «Херенвена» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Об этом сообщает Voetbal International со ссылкой на слова специалиста. «Витесс» проиграл «Херенвену» со счётом 2:3 и опустился на седьмое место чемпионата Голландии. Ранее «Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение кряду в чемпионате Нидерландов.