Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку после поражения от «Херенвена» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Об этом сообщает Voetbal International со ссылкой на слова специалиста.

«Витесс» проиграл «Херенвену» со счётом 2:3 и опустился на седьмое место чемпионата Голландии.

Ранее «Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение кряду в чемпионате Нидерландов.

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