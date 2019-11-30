«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение кряду в чемпионате Нидерландов

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Встреча прошла в Херенвене и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Подопечные Слуцкого вышли вперёд на восьмой минуте благодаря голу Тима Матавжа. На 21-й минуте Брайан Линссен увеличил преимущество гостей.

Тем не менее ещё до перерыва «Херенвен» отыграл один мяч — отличился Хишам Файк. Во втором тайме Митчелл ван Берген восстановил равенство, а Йенс Одгор принёс хозяевам победу.

Для «Витесса» это поражение уже стало пятым подряд в Эридивизи.

Таким образом «Витесс» опустился на седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. «Херенвен» набрал 24 очка и поднялся на четвёртую строчку.

Ранее капитан «Витесса» Линссен поддержал Слуцкого.