Капитан «Витесса» поддержал Слуцкого

Нападающий и капитан голландского «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Я хочу взять на себя ответственность. Потому что мы все опустошены. Мне всё ещё больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает. Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов войти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе всё очень быстро меняется», — приводит слова Линссена Voetbal International.

В последний раз «Витесс» побеждал более месяца назад. В настоящее время команда занимает пятое место в Эредивизи, набрав 23 очка. В 15-м туре команда Слуцкого на выезде сыграет с «Херенвеном».

Ранее сообщалось, что президент «Витесса» не намерен увольнять Слуцкого.