СМИ: Президент «Витесса» не намерен увольнять Слуцкого

Президент голландского футбольного клуба «Витесс» Валерий Ойф пока не намерен увольнять российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

Как сообщает De Gelderlander, Ойф не потерял веру в своего соотечественника, постоянно контактирует с ним, активно обсуждает трансферные вопросы и пока не намерен его увольнять, несмотря на четыре подряд поражения, критику со стороны болельщиков и не самую удачную игру команды.

В последний раз «Витесс» побеждал более месяца назад. В настоящее время команда занимает пятое место в Эредивизи.

Ранее Слуцкий заявил, что не волнуется за своё место в «Витессе».