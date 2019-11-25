Слуцкий заявил, что не волнуется за своё место в «Витессе»
«Я не испытывал такого ранее. Это очень больно. Но мы должны продолжать усердно трудиться. После каждого поражения уверенность теряется. Это трудно для команды и болельщиков. Я понимаю реакцию фанатов, то нормально в такой ситуации. Волнуюсь ли я за свое место? Нет, никогда этого не делаю. Меня интересует только то, как улучшить качество игры, о себе никогда не беспокоюсь», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.
«Витесс» проиграл четыре матча подряд. В последний раз команда побеждала более месяца назад.
Ранее сообщалось, что болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку.