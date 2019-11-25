Слуцкий заявил, что не волнуется за своё место в «Витессе»

Российский главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, волнуется ли он за своё кресло.

«Я не испытывал такого ранее. Это очень больно. Но мы должны продолжать усердно трудиться. После каждого поражения уверенность теряется. Это трудно для команды и болельщиков. Я понимаю реакцию фанатов, то нормально в такой ситуации. Волнуюсь ли я за свое место? Нет, никогда этого не делаю. Меня интересует только то, как улучшить качество игры, о себе никогда не беспокоюсь», — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.

«Витесс» проиграл четыре матча подряд. В последний раз команда побеждала более месяца назад.

Ранее сообщалось, что болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку.