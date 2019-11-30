Капитан «Витесса» заявил, что огорчён уходом Слуцкого

Капитан нидерландского «Витесса» Брайан Линссен отреагировал на решение российского специалиста Леонида Слуцкого подать в отставку с поста главного тренера команды.

«Эта новость реально огорчает меня. Слуцкий — человек моего сердца. Это очень милый и честный человек. Он не заслужил эти страдания», — сказал Линссен в эфире FOX Sports.

По словам Линссена, он испытал сложные чувства, когда Слуцкий прощался с командой. Он также выразил мнение, что россиянин мог бы изменить ситуацию в команде.

«Он попрощался очень шикарно: поблагодарил нас за всё и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. И что ему понравилось работать с нами», — добавил Линссен.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Он подал в отставку после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Для «Витесса» это поражение стало пятым подряд в Эредивизи.

Ранее технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах прокомментировал решение Слуцкого подать в отставку.