Капитан «Витесса» заявил, что огорчён уходом Слуцкого

Короткая ссылка
Капитан нидерландского «Витесса» Брайан Линссен отреагировал на решение российского специалиста Леонида Слуцкого подать в отставку с поста главного тренера команды.
Капитан «Витесса» заявил, что огорчён уходом Слуцкого
  • Reuters

«Эта новость реально огорчает меня. Слуцкий — человек моего сердца. Это очень милый и честный человек. Он не заслужил эти страдания», — сказал Линссен в эфире FOX Sports.

По словам Линссена, он испытал сложные чувства, когда Слуцкий прощался с командой. Он также выразил мнение, что россиянин мог бы изменить ситуацию в команде.

«Он попрощался очень шикарно: поблагодарил нас за всё и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. И что ему понравилось работать с нами», — добавил Линссен.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Он подал в отставку после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Для «Витесса» это поражение стало пятым подряд в Эредивизи.

Ранее технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах прокомментировал решение Слуцкого подать в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить