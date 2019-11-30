В «Витессе» отреагировали на решение Слуцкого подать в отставку

Технический директор нидерландского футбольного клуба «Витесс» Мохаммед Аллах прокомментировал решение российского специалиста Леонида Слуцкого подать в отставку с поста главного тренера команды.

«После поражения от «Херенвеена» Леонид Слуцкий заявил, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Клуб обдумывает это решение, чтобы найти выход из ситуации как можно быстрее», — цитирует Аллаха пресс-служба «Витесса».

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Он подал в отставку после после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Для «Витесса» это поражение стало пятым подряд в Эредивизи.

Ранее Слуцкий попрощался с «Витессом» в Instagram.