Слуцкий попрощался с «Витессом» в Instagram

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Российский специалист Леонид Слуцкий опубликовал в социальных сетях пост по поводу своего ухода с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».
Слуцкий попрощался с «Витессом» в Instagram
  • © ФК "Витесс"

«Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за моё время в «Витессе». Тех, кто меня любил, и тех, кто меня ненавидел. Футбол — это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда. Но иногда футбол — это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня», — написал тренер в своём Instagram.

По его словам, для него было большой честью стать честью голландского футбола, и у него останутся самые прекрасные чувства, связанные с периодом в «Витессе».

«Нидерланды всегда будут в моём сердце. Спасибо, и мы остаёмся на связи», — написал Слуцкий.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Он подал в отставку после после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Для «Витесса» это поражение стало пятым подряд в Эредивизи.

Ранее Слуцкий объяснил, почему подал в отставку с поста наставника «Витесса».

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