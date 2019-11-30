Слуцкий объяснил, почему подал в отставку с поста наставника «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий объяснил, почему принял решение подать в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса».

«Я ухожу. У меня есть планка, и впервые в моей карьере случаются пять поражений подряд. Я пытался изменить ситуацию, работал на максимуме. Но я не могу думать только о себе, мне нужно думать о клубе, болельщиках, игроках», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

По его словам, если он не может изменить ситуацию, то, возможно, сумеет кто-то другой. Он также отметил, что будет скучать по Нидерландам, и эта страна останется в его сердце.

«Это был потрясающий период и фантастический опыт для меня, но, думаю, любой тренер мира, если у него есть планка, должен в такой ситуации попрощаться», — добавил тренер.

Слуцкий подал в отставку после после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Для «Витесса» это поражение стало пятым подряд в Эридивизи.

Ранее сообщалось, что Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса».