Матч на вес золота: почему «Динамо» до зимней паузы может свести на нет чемпионские амбиции «Локомотива»

Поражение в московском дерби в рамках 18-го тура РПЛ может серьёзно осложнить «Локомотиву» борьбу за титул и даже поставить крест на чемпионских амбициях. В случае победы «Динамо» отставание команды Юрия Сёмина от лидирующего «Зенита» может стать внушительным. При этом красно-зелёные подходят к матчу в состоянии сильной усталости и с большим количеством травм. Бело-голубые же, напротив, начали стабильно набирать очки после назначения Кирилла Новикова и намерены бороться за путёвку в еврокубки.

Эпидемия травм в «Локомотиве» и признание Сёмина

Сезон-2019/20 сложно назвать успешным для московского «Динамо». Ещё недавно команда боролась за выживание и перенесла смену тренера. Однако именно бело-голубые могут фактически свести на нет интригу в чемпионской гонке, ведь им предстоит поочерёдно встретиться с идущим на втором месте «Локомотивом» и возглавляющим турнирную таблицу РПЛ «Зенитом».

За два тура до ухода на зимнюю паузу преимущество петербуржцев над ближайшим преследователем составляет пять очков. При этом подопечные Сергея Семака с октября выступают в национальном первенстве без срывов и не позволяют себе очковых потерь в матчах с уступающими в классе соперниками.

А вот преследователи далеко не безгрешны в этом плане. В концовке первого круга в игровой кризис угодил ЦСКА, на протяжении четырёх матчей не мог победить в премьер-лиге «Краснодар», забуксовал в ноябре «Ростов», рискующий и вовсе покатиться вниз под гнётом серьёзных финансовых проблем.

Не стал исключением и «Локомотив». Второй сезон подряд команда именно осенью не выдерживает набранного темпа. Год назад железнодорожники вынуждены были разрываться на три фронта, а Юрий Сёмин сетовал на составителей календаря РПЛ. В результате красно-зелёные выдали трёхматчевую серию без побед в национальном первенстве и остались на четвёртом месте в группе в Лиге чемпионов.

Год спустя ситуация повторилась. В матчах со «Спартаком», «Уфой» и «Краснодаром» вице-чемпион набрал лишь два очка и позволил «Зениту» уйти в отрыв, а параллельно лишился шансов на еврокубковую весну.

К сожалению для поклонников железнодорожников, команду накрыла настоящая эпидемия травм. Различные повреждения в первой части сезона получали братья Миранчуки, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов, Мацей Рыбусь и другие. А Джефферсон Фарфан с Лукой Джорджевичем и вовсе выбыли из строя на долгий срок.

Перед обескровленной и пытающейся на ходу латать дыры командой остаётся одна задача — набрать максимальное количество очков в декабрьских матчах чемпионата, чтобы весной начать погоню за «Зенитом» с новыми силами. Об этом прозрачно намекнул после поражения от «Байера» сам Сёмин.

«Дай бог, чтобы мы потеряли как можно меньше очков, хотя мы их наверняка потеряем. После Нового года у нас будет другая команда. В первую очередь — по характеру. Это основное. Есть характер — будет результат. Нет характера — даже если в составе звёзды, ничего не выиграешь», — объяснил наставник.

Вот только пускаться в погоню за лидером к тому времени может быть уже поздно. Ведь «Зенит» обладает более глубоким составом и даже с учётом игры на три фронта вряд ли позволит ликвидировать конкуренту гандикап даже в пять очков, не говоря уже о большем преимуществе. А «Локомотив» вполне может допустить осечку как в грядущем дерби, так и в сложнейшей выездной встрече в Туле через неделю.

Возрождение «Динамо» при Новикове и еврокубковые перспективы

Если железнодорожники подходят к заключительным матчам года измождёнными, то бело-голубые, напротив, кажется, полны сил. Смена тренера придала коллективу нужный импульс, и пока «Динамо» уверенно набирает очки, переживая новые эмоции.

Под руководством Кирилла Новикова команда ещё не проигрывала. В пяти матчах РПЛ бело-голубые одержали три победы и дважды разошлись с соперниками миром. Такие результаты помогли им не только покинуть зону вылета, но и подняться на седьмое место. Причём от «Спартака» бело-голубых отделяет всего одно очко. Собственно, уже после встречи с «Локо» подопечные Новикова могут обойти принципиального соперника.

При этом шестое место при определённом раскладе может принести команде путёвку в еврокубки, как это происходило в предыдущих сезонах с «Уфой» и «Арсеналом». Таким образом, казавшийся совсем недавно провальным сезон может стать для «Динамо» довольно успешным.

Причём бело-голубые ещё вполне способны подняться в первую пятёрку, учитывая финансовые сложности «Ростова». После того как о них стало известно, жёлто-синие стремительно начали терять очки и могут продолжить делать это в дальнейшем. А ближайшие перспективы южан, судя по заявлениям Валерия Карпина, пока остаются неясными.

Наконец, в составе «Динамо» есть футболисты, которые горят желанием проявить себя. В первую очередь речь идёт о Максимилиане Филиппе. Летом немец перебрался в Россию за рекордные для клуба €20 млн. В первых двух матчах форвард отметился голами, но затем получил травму и оказался в запасе.

Пребывание столь дорогостоящего футболиста на скамейке вызывало гнев у болельщиков, да и сам Филипп в определённый момент почувствовал себя ненужным команде. Но Новикову удалось найти подход к нему, и в матче с «Ростовом» Максимилиан отблагодарил за доверие дублем. Пусть оба мяча он забил с пенальти, но главное, что нападающий получил заряд уверенности в себе, с которым и подходит к важнейшей игре с «Локомотивом». А ведь именно ворота железнодорожников немец поразил в дебютной игре в России.